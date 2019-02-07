Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области заступилась за школьника-хакера
Нина Шалабаева считает слишком суровым наказание для бывшего школьника
Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева заступилась за бывшего школьника, которого обвиняют в подделке оценок в электронном журнале. Омбудсмен считает, что наказание для школьника-хакера несоизмеримо с совершенным им поступком.
В январе этого года стало известно, что прокуратура Советского района утвердила обвинительное заключение в отношении Владимира Жоглика, которого обвиняют в подделке оценок в электронном журнале.
«Все-таки, на мой взгляд, иногда судебные решения очень жестоки, и несоразмерно то, какой поступок совершил несовершеннолетний с тем, какой срок он может получить. Лучше все-таки было бы сохранить полезным обществу этого человека», — заявила Нина Шалабаева на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.
Также омбудсмен добавила, что чаще всего после первого лишения свободы молодые люди не пытаются встать на путь исправления и продолжают нарушать закон. Поэтому в некоторых случаях нужно давать шанс на жизнь, при которой они могли бы быть полезны обществу.
В ноябре 2017 года полиция направила в суд дело в отношении бывшего ученика 11-го класса Владимира Жоглика. В октябре 2018 года Генпрокуратура обратилась в прокуратуру Новосибирской области с требованием принять меры для прекращения уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. Но в январе этого года прокуратура Советского района утвердила обвинительное заключение школьнику-хакеру.
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Виктория Брылёва
Фото upch.nso.ru