В Заельцовском районе трамвай наехал на пешехода

ДТП произошло на улице Дуси Ковальчук

Пострадавшую вытащили из-под трамвая спасатели
Пострадавшую вытащили из-под трамвая спасатели


Сегодня вечером в Заельцовском районе Новосибирска трамвай № 14 наехал на пешехода. ДТП произошло на улице Дуси Ковальчук.


«Примерно в 21:20 я мимо проезжала, стояли пожарки, и пытались двое человек кого-то достать», — сообщила корреспонденту НГС в личной переписке очевидица Инга. 


Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в ДТП пострадала женщина: насколько серьёзные травмы она получила — пока неизвестно. Пострадавшую госпитализировали в больницу.


В диспетчерской Муниципальной аварийно-спасательной службы по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о наезде, но комментировать отказались. 


«Все подробности уточняйте утром», — коротко сообщил диспетчер МАСС.


На месте работали врачи, сотрудники ДПС и спасатели.


Сегодня утром инкассаторская машина сбила женщину, которая переходила улицу Владимировскую, — пострадавшую увезли в больницу с сотрясением головного мозга

Прочтений: 1853

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено