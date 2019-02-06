В Заельцовском районе трамвай наехал на пешехода

Пострадавшую вытащили из-под трамвая спасатели





Сегодня вечером в Заельцовском районе Новосибирска трамвай № 14 наехал на пешехода. ДТП произошло на улице Дуси Ковальчук.





«Примерно в 21:20 я мимо проезжала, стояли пожарки, и пытались двое человек кого-то достать», — сообщила корреспонденту НГС в личной переписке очевидица Инга.







Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в ДТП пострадала женщина: насколько серьёзные травмы она получила — пока неизвестно. Пострадавшую госпитализировали в больницу.





В диспетчерской Муниципальной аварийно-спасательной службы по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о наезде, но комментировать отказались.





«Все подробности уточняйте утром», — коротко сообщил диспетчер МАСС.





На месте работали врачи, сотрудники ДПС и спасатели.





Сегодня утром инкассаторская машина сбила женщину, которая переходила улицу Владимировскую, — пострадавшую увезли в больницу с сотрясением головного мозга.