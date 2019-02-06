В Заельцовском районе трамвай наехал на пешехода
ДТП произошло на улице Дуси Ковальчук
Сегодня вечером в Заельцовском районе Новосибирска трамвай
«Примерно в 21:20 я мимо проезжала, стояли пожарки, и пытались двое человек кого-то достать», — сообщила корреспонденту НГС в личной переписке очевидица Инга.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, в ДТП пострадала женщина: насколько серьёзные травмы она получила — пока неизвестно. Пострадавшую госпитализировали в больницу.
В диспетчерской Муниципальной аварийно-спасательной службы по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили информацию о наезде, но комментировать отказались.
«Все подробности уточняйте утром», — коротко сообщил диспетчер МАСС.
На месте работали врачи, сотрудники ДПС и спасатели.
Сегодня утром инкассаторская машина сбила женщину, которая переходила улицу Владимировскую, — пострадавшую увезли в больницу с сотрясением головного мозга.
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Виктория Брылёва
Фото vk.com/act54