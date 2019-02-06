Волейбол: «Локомотив» одержал победу над «Динамо» из Ленинградской области

Игра завершилась со счётом 3:0

Это 13-я победа для новосибирского клуба
Это 13-я победа для новосибирского клуба


Сегодня, 6 февраля, новосибирские волейболисты в матче 18-го тура российской Суперлиги обыграли соперников из «Динамо-ЛО» со счётом 3:0.


«Локомотив» все три партии обходил соперников на несколько очков, завершив игру всухую (25:17, 25:23, 25:23).


По данным турнирной таблицы на сайте Championat.com, новосибирский клуб всё ещё занимает шестую строчку. Это 13-я победа для новосибирского клуба.


В прошлой игре «Локомотив» обыграл соперников из красноярской команды «Енисей».

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