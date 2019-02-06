Volkswagen обновил своего конкурента «Камри»

Passat получил новый руль и автопилот

Volkswagen Passat конкурирует с другими авто в сегменте D
Volkswagen Passat конкурирует с другими авто в сегменте D


Концерн Volkswagen представил обновленный Passat, который конкурирует в сегменте D в том числе и с Toyota Camry, самой популярной машиной этого сегмента. Изменениям подверглись экстерьер и интерьер автомобиля. 


Обновились решётка радиатора, бамперы, противотуманки, задние фонари. Оптика теперь светодиодная во всех комплектациях. В салоне исчезли аналоговые часы, на их место встала кнопка аварийки. Существенная модернизация — новый руль с другими кнопками и многоугольной серединкой. Установлена более производительная мультимедийная система с расширенным функционалом.


Volkswagen Passat получил новый руль
Volkswagen Passat получил новый руль


Автомобиль получил новый пакет безопасности IQ.DRIVE, позволяющий реализовать автономное вождение второго уровня на скорости до 210 км/ч. В пакет входят адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения, система экстренного торможения. Оснащается новый Passat турбированными бензиновыми моторами 1,5 TSI (150 л.с.) и 2,0 TSI (190 л.с.), дизелями 1,6 TDI (120 л.с.) и 2,0 TDI (190 или 240 л.с.). Коробки передач — механика и робот DSG. Цены на автомобиль пока не известны, но текущий Passat в базе стоит 1 629 000 рублей.


«На российском рынке он в любом случае будет. Сейчас Passat стоит от 1,6 до 2 миллионов рублей. Полноприводные версии идут с 2-литровым мотором — 2,2–2,3 миллиона рублей», — сообщили в отделе продаж компании «Автомир» (официальный Volkswagen дилер в Новосибирске). 


За год на отечественном рыке продано более 33 тысяч штук Camry и только 2,4 тысячи штук Passat.


Ранее НГС сообщал о выходе на рынок новой модели АВТОВАЗа LADA Vesta Sport стоимостью более миллиона рублей. 

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