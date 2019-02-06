Новосибирский водитель поехал в Пашино и получил десяток штрафов на 80 тысяч

Новосибирец уверяет, что начислять штрафы начали после декабря





Водителю фуры Андрею Архипову из Новосибирска начислили 80 тысяч штрафов за то, что он ездил по федеральной трассе без прибора учёта «Платон». Новосибирец уверяет, что начислять штрафы начали после декабря прошлого года, а выезжал он на трассу только для того, чтобы добраться из Новосибирска до посёлка Пашино, который административно входит в Калининский район города.





Как сообщил корреспонденту НГС Андрей Архипов, в январе он получил сперва 8 штрафов, а затем ещё 5.





«Ездил с "Евросиба". Забираем там соки часто и в город привозим. В месяц раз 10 или 15 поездок. Чтобы по пробкам не ехать, решил поехать через пост полиции (через Северный объезд. — Прим. ред.). На посту стоит камера, заработала она с 1 декабря. Обычно езжу через 6-й [микрорайон], но там постоянно пробки.





Ездил-ездил, а тут в январе начали приходить письма счастья эти: 10 — на 5 тысяч и 3 — на 10 тысяч почему-то, около 100 тысяч в итоге. Первые когда пришли, я испугался, побежал, заплатил по половинке. Подумал: с государством же бесполезно тягаться», — вспоминает водитель.





Редакции НГС Архипов предоставил скриншоты из сервиса «Госуслуги», свидетельствующие об оплате штрафов.





По словам Андрея Архипова, штрафы пришли за нарушения правил в декабре





По словам Андрея Архипова, он ехал с Пашинского шоссе по Северному объезду, после чего выезжал на Кедровую.





«Я зарегистрировался в системе, когда её ещё вводили, но приборы учёта не стал брать, потому что работаю только по городу, машинка старенькая. Ну и всё, забыл про это. Никуда не выезжаю за город демонстративно. А тут такое дело. В итоге на 50 тысяч висит это всё.





По словам водителя, камера установлена в 100 метрах от поста полиции. Мы отметили её расположение на карте





Я хочу других предупредить водителей, их-то много, а никто не знает, что там теперь работает рамка», — пояснил водитель.





Как сообщил корреспонденту НГС руководитель компании-оператора системы «Платон» ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» Денис Крылов, с 1 июля 2018 года Ространснадзор начал выписывать штрафы. «Нужно понимать, что штрафы выносятся только в том случае, когда есть уверенность, что всё правильно и гарантированно. Почему он не получал штрафы раньше — мне это неизвестно», — рассказал Крылов.





По его словам, сейчас у мужчины есть два способа опротестовать пришедшие штрафы. «Вариант номер один — это обращение в Ространснадзор. Это можно сделать на сайте, там есть специальная страничка. [Номер два] — можно опротестовать эти штрафы, обратившись в районный суд по месту правонарушения. В том случае, если у него есть доказательства, что он не совершал нарушений», — пояснил Денис Крылов.





По мнению президента Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков Вячеслава Трунаева, водитель сам виноват в том, что вовремя не завёл бортовой прибор системы «Платон».





«Мы с нашей ассоциацией платим "от" и "до". Подобного рода перевозчики, которые пытаются объезжать, как-то хитрить, создают нам неравную конкуренцию. Обратного хода закон не имеет, штрафы придётся заплатить. Допустим, мы с вами пролетели мимо камеры — её там не было. Мы можем рассуждать много и долго, но штраф нам придётся заплатить», — уверен Вячеслав Трунаев.





По словам Андрея Архипова, после декабрьских поездок он уже установил в своей машине прибор системы.





Систему «Платон» запустили в конце 2015 года — она собирает плату с водителей, которые ездят по федеральным трассам на автомобилях с разрешённой максимальной массой более 12 тонн. После внедрения «Платона» в Новосибирске, как и по всей стране, прошли митинги и пикеты дальнобойщиков, которые протестовали против новых сборов. Некоторые дальнобойщики даже остановили работу и отказывались от заказов на 10 дней.