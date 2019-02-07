Автор Сталина из снега сделал из проволоки скульптуры для ресторана под Ниццей
За композицию во Франции скульптор получил столько же, сколько зарабатывает в Сибири за полгода
Новосибирский скульптор Максим Александров сплёл из кручёной оцинкованной сетки скульптурную композицию вылетающих за рамки людей. Заказ скульптору поступил из Франции от владельцев игрового комплекса с рестораном и квестами.
«Это была скульптурная группа для ресторана и комплекса квестов [Enigma'Art escape game]. Сейчас в Европе квесты — новая тема, в отличие от нас. <…> Находится комплекс в одном из корпусов бывшего парфюмерного завода города Мужен, что в 5 км от Ниццы. <…> Там работает московский архитектор Кирилл Сокольский, который меня и рекомендовал. Когда-то давно он видел мои работы в этой технике — из стальной шестигранной сетки Манье. По-моему, в 2016 году была вечеринка в одном из пентхаусов жилого комплекса "Оазис", на которую я делал 6-метрового атланта, подпирающего потолок», — рассказал корреспонденту НГС скульптор Максим Александров
Размер скульптурной композиции в Мужене превысил 10 метров. Называется она Exodus (в переводе с латыни — «исход») и, по замыслу автора, олицетворяет людей, вырывающихся за рамки обыденности.
Композиция состоит из семи фигур и расположена на высоте 6 метров на двух стенах холла игрового комплекса. Размер самой большой фигуры девушки — 2 метра.
«Всё делается вручную. [Фигура] собирается из кусочков и сплетается с помощью проволоки. Очень трудозатратно и очень травматично. У меня пальцы прям в лохмотья. Никакие перчатки не защищали. Спасал только советский пластырь», — описал свою работу скульптор.
Всю скульптурную композицию Максим Александров создавал в течение месяца. За работу, как он сам признался, ему дали гонорар, сопоставимый с полугодовым заработком в Новосибирске. Точную сумму он назвать отказался.
Ранее НГС рассказывал ещё об одной работе скульптора Александрова, которую он сделал из снега. В начале ноября неизвестный новосибирец установил во дворе своего дома снежный бюст Сталина. Как сейчас признался корреспонденту НГС Максим Александров, это была его работа.
«Жена потребовала снеговика, а я сказал, что надо [сделать] необычного снеговика. <…> Простоял он (бюст Сталина. — Прим. ред.) две недели: я устал его постоянно подлатывать и порубил», — добавил скульптор.
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Илья Калинин
Фото предоставлено Максимом Александровым