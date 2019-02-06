«Её система довела»: пациентка устроила скандал в поликлинике и попала в полицейский участок
Врачи написали заявление в полицию на громко кричавшую пациентку
Возмущённая пациентка новосибирской поликлиники
Пациентка поликлиники
В поликлинику она пришла, чтобы получить льготные лекарства (рецепт должен был дать терапевт), и для получения талона к врачу она взяла очередь в регистратуру. Она подчеркнула, что очередь двигалась так медленно, что фактически стояла на месте.
«Очередь я взяла 189, а на табло замигало 174. Никто не подошёл, и я решила воспользоваться данным обстоятельством, так как очень торопилась на встречу, и время поджимало, а мне нужно было пройти ещё несколько кабинетов», — описала сибирячка.
Регистратор сказала Ольге Булышевой дождаться своей очереди, и это разозлило пациентку и, по её словам, «вызвало у меня бурю негодования и приступ агрессии».
«Я никого не била… Я просто одёрнула, там обычно стоят ёмкости полиэтиленовые для сбора чеков — я её сломала. Ещё нагнула <…> Перед её лицом там за стеклом рамочка такая пластмассовая, она оторвалась. Плюс у меня сорвалась маска, с моего лица, я просто её, как говорится, бросила за окно, но она считает, что я ей в лицо бросила, но я не бросала ей в лицо, просто за окно бросила», — заверила Булышева.
Как отметила пациентка, часть очереди осуждала её, другие заступились — «её система просто довела».
Охрана поликлиники вызвала полицию уже после того, как пациентка сходила к врачу. Ольга Булышева подчеркнула, что работа регистратуры, на её взгляд, организована слишком некомпетентно — это и стало причиной инцидента.
Она добавила, что в полиции её выслушали и записали слова в протокол, а потом отпустили.
Главный врач поликлиники
«Регистратор совершенно милая, добрая — я за свои слова отвечаю — женщина уже под 70, я её знаю ещё с первой поликлиники, 30 лет уже знаю, она голоса никогда не повысит.
Совершенно исключён вариант какой-то провокации и грубости. Она говорит ей: "Вы, пожалуйста, подождите, ваша очередь подойдёт. Даже если этого человека нет, есть 175-й, 176-й, но не 190-й.
В ответ Булышева начинает скандал, хватает — там такая защита пластиковая, она лёгкая <…> Она эту защиту вырывает и бросает в регистратора, хватает маску и бросает в регистратора. Потом начинает по подоконнику стучать руками и кричать на весь холл», — рассказал свою версию главный врач учреждения.
Игорь Воробьёв отметил, что расценивает поведение пациентки — заболевшего, но дееспособного человека — как нападение на медицинского работника. Поликлиника уже подготовила заявление в полицию.
«Я с ними со всеми побеседовал. Она (регистратор. — Прим. ред.) пришла и говорит: "Игорь Викторович, она в меня кинула — и у меня до сих грудь болит, так сильно кинула". Пускай она идёт [в прокуратуру и минздрав]. Но мне людей-то защищать нужно. Вы понимаете, что у меня врач уйдёт, регистратор уйдёт, а кто же работать-то будет в таких условиях?» — высказался руководитель.
Ранее, в январе, в ещё одном медицинском учреждении Новосибирска случился скандал — посетитель травмпункта горбольницы
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Мария Морсина
Фото Густаво Зырянова, предоставлены городской поликлиникой № 20