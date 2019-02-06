«Её система довела»: пациентка устроила скандал в поликлинике и попала в полицейский участок

Поводом для скандала стала очередь в поликлинике № 20 , которая двигалась очень медленно

Возмущённая пациентка новосибирской поликлиники № 20 устроила скандал из-за очереди на получение лекарств и поругалась с регистратором. В поликлинике утверждают, что это было настоящим нападением на их сотрудницу.







Пациентка поликлиники № 20 на улице 1905 года Ольга Булышева сама обратилась в редакцию НГС — она рассказала, что днём 4 февраля получила вместо медицинской помощи «доставку в полицейский участок». По словам сибирячки, у неё эпилепсия и инвалидность третьей группы — и заболевание провоцирует приступы агрессии.







В поликлинику она пришла, чтобы получить льготные лекарства (рецепт должен был дать терапевт), и для получения талона к врачу она взяла очередь в регистратуру. Она подчеркнула, что очередь двигалась так медленно, что фактически стояла на месте.







«Очередь я взяла 189, а на табло замигало 174. Никто не подошёл, и я решила воспользоваться данным обстоятельством, так как очень торопилась на встречу, и время поджимало, а мне нужно было пройти ещё несколько кабинетов», — описала сибирячка.







Регистратор сказала Ольге Булышевой дождаться своей очереди, и это разозлило пациентку и, по её словам, «вызвало у меня бурю негодования и приступ агрессии».







«Я никого не била… Я просто одёрнула, там обычно стоят ёмкости полиэтиленовые для сбора чеков — я её сломала. Ещё нагнула <…> Перед её лицом там за стеклом рамочка такая пластмассовая, она оторвалась. Плюс у меня сорвалась маска, с моего лица, я просто её, как говорится, бросила за окно, но она считает, что я ей в лицо бросила, но я не бросала ей в лицо, просто за окно бросила», — заверила Булышева.







Как отметила пациентка, часть очереди осуждала её, другие заступились — «её система просто довела».





Охрана поликлиники вызвала полицию уже после того, как пациентка сходила к врачу. Ольга Булышева подчеркнула, что работа регистратуры, на её взгляд, организована слишком некомпетентно — это и стало причиной инцидента.







Она добавила, что в полиции её выслушали и записали слова в протокол, а потом отпустили.







Главный врач поликлиники № 20 Игорь Воробьёв сегодня, 6 февраля, рассказал корреспонденту НГС, что пациентка действительно не дождалась своей очереди, но требовала её принять немедленно.







Как подчеркнули в поликлинике, камера видеонаблюдения над регистратурой в тот момент не работала и, соответственно, не сняла сам момент нападения. Камера с другой стороны смогла запечатлеть только уже разбирательство в причинах конфликта





«Регистратор совершенно милая, добрая — я за свои слова отвечаю — женщина уже под 70, я её знаю ещё с первой поликлиники, 30 лет уже знаю, она голоса никогда не повысит.





Совершенно исключён вариант какой-то провокации и грубости. Она говорит ей: "Вы, пожалуйста, подождите, ваша очередь подойдёт. Даже если этого человека нет, есть 175-й, 176-й, но не 190-й.







В ответ Булышева начинает скандал, хватает — там такая защита пластиковая, она лёгкая <…> Она эту защиту вырывает и бросает в регистратора, хватает маску и бросает в регистратора. Потом начинает по подоконнику стучать руками и кричать на весь холл», — рассказал свою версию главный врач учреждения.







Игорь Воробьёв отметил, что расценивает поведение пациентки — заболевшего, но дееспособного человека — как нападение на медицинского работника. Поликлиника уже подготовила заявление в полицию.







Медики сами написали на скандальную пациентку заявление в полицию





«Я с ними со всеми побеседовал. Она (регистратор. — Прим. ред.) пришла и говорит: "Игорь Викторович, она в меня кинула — и у меня до сих грудь болит, так сильно кинула". Пускай она идёт [в прокуратуру и минздрав]. Но мне людей-то защищать нужно. Вы понимаете, что у меня врач уйдёт, регистратор уйдёт, а кто же работать-то будет в таких условиях?» — высказался руководитель.





