Новосибирский клуб заманил в команду опытного бразильца

Легионер уже выступал за ПМФК «Сибиряк» с 2010 по 2013 год

Информация о новом игроке появилась на официальном сайте новосибирской команды
Информация о новом игроке появилась на официальном сайте новосибирской команды


Новосибирский мини-футбольный клуб «Сибиряк» подписал контракт с бразильцем Рафаэлем — информация об этом появилась на официальном сайте новосибирской команды.


«Защитник возвращается в Новосибирск и, возможно, сыграет уже в матчах 12-го тура Суперлиги против "Тюмени". Желаем удачи бразильскому легионеру в матчах за "Сибиряк"», — сообщила пресс-служба ПМФК «Сибиряк».


В пресс-службе клуба добавили, что Рафаэль уже выступал в составе «Сибиряка» с 2010 года по 2013 год. В составе новосибирской команды защитник провел порядка 90 матчей и забил более 30 голов.


Недавно стало известно, что мини-футбольный клуб «Сибиряк» расторг контракт с бразильцем Диего: легионер выступал за новосибирский клуб с октября прошлого года. 

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