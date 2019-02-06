Оперный театр пустит поклонников звёздного танцора в оркестровую яму

Минимальная цена билета — 7,5 тысячи рублей

Выступление Сергея Полунина в НОВАТе состоится в понедельник, 18 февраля
Выступление Сергея Полунина в НОВАТе состоится в понедельник, 18 февраля

Новосибирский оперный театр открыл продажу дополнительных билетов на выступление всемирно известного артиста балета Сергея Полунина — места в оркестровой яме стоят от 7,5 до 10 тысяч рублей. 


«В связи с огромным интересом к этому событию, по многочисленным просьбам любителей балета, не успевших приобрести билеты, НОВАТ открывает дополнительные продажи билетов на места, расположенные в оркестровой яме», — сообщается на сайте оперного театра.


Литературный сотрудник отдела маркетинга НОВАТ Марина Иванова отметила, что на выступление артиста очень большой спрос, поэтому и решили сделать дополнительные места. 


«Сейчас дополнительные места размещают в оркестровой яме для зрителей. Оркестровая яма поднимается на уровень сцены. 


На таком уровне, чтобы было хорошо видно сцену, и одновременно, чтобы зрители не мешали сидящим в партере», — объяснила она. 


По её словам, сейчас в продаже остались билеты на места в оркестровой яме по цене от 7500 до 10 000 рублей. В целом билеты на выступление Сергея Полунина стоили от 1000 до 15 000 рублей. 


Концерт звезды мирового балета Сергея Полунина состоится 18 февраля. На большой сцене новосибирской оперного театра он представит программу из двух одноактных балетов «Фальшивая улыбка» (хореография Росса Фредди Рея) и SACRÉ (хореография Юко Оиши). Вместе со знаменитым танцовщиком на сцену новосибирского театра выйдут сразу несколько выдающихся солистов европейских театров и танцевальных компаний.


Приглашённый солист новосибирского театра оперы и балета Сергей Полунин сыграл кавалера Сладостей в фильме от Disney «Щелкунчик и четыре королевства», который вышел в прокат 8 декабря.

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