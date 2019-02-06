Учёные из Академгородка разработали прибор для поиска взрывчатки — он дешевле зарубежных аналогов

Насадка для спектрометров, разработанная в Институте неорганической химии СО РАН, стоит до 40 тысяч рублей, а зарубежные — до 10 тысяч долларов





Сотрудники Института неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения РАН разработали дешёвую насадку для приборов, которые позволяют находить взрывчатку и наркотические вещества даже в маленьких дозах — например, на руках человека, который прикасался к запрещённым веществам.





Стоимость новосибирской разработки в десятки раз меньше, чем у зарубежных аналогов, которые сейчас представлены на рынке.







«В нашем случае квадрупольный спектрометр разделяет частицы, но сначала их надо ионизовать. Есть различные способы ионизации — мы предлагаем альтернативный, который дешевле и доступнее зарубежных аналогов. Наша приставка может ионизовать не только для спектрометрии, но и для других аналитических методов. Взрывчатые и наркотические вещества обнаруживаются масс-спектрометрами, но они дорогие, нужно что-то более доступное, что могло бы стоять в каждом аэропорту, даже на автобусных остановках», — объяснил научный сотрудник ИНХ СО РАН Дмитрий Шевень.





По словам учёного, разработка института стоит около 30–40 тысяч рублей, и по результатам предварительных испытаний она не уступает по точности зарубежным аналогам, чья стоимость доходит до 10 тысяч долларов.





Разработанную в новосибирском институте насадку можно будет использовать со спектрометрами различных видов, где также необходимо ионизировать вещество, — в перспективе разработка упростит уже существующую систему.





Сейчас, чтобы проанализировать поверхности на следы наркотиков или взрывчатки, нужно протереть предмет салфеткой, а после отправить её на исследование. Учёные хотели бы упростить этот процесс: в планах исключить этап сбора вещества салфеткой и попробовать находить запрещённые вещества сразу на месте.





«На практике чемодан или сумка протирается салфеткой для сбора пробы, потом салфетку помещают в растворитель, этот раствор ионизовали и отправили на анализ — посмотрели присутствует ли здесь взрывчатое или наркотическое вещество либо нет. В следующем году мы планируем делать макетные поверхности — дерево, пластик, стекло, — наносить на них вещество различной концентрации, воздействовать на них спреем, с поверхности и десорбировать частицы — поднять в воздух — и ввести их в нашу приставку для ионизации, и посмотреть, есть ли они в приборе или нет», — добавил Дмитрий Шевень.



В конце января на аэродроме Мочище инженеры из НГТУ завершили испытание другого уникального прибора — они протестировали первый в мире полностью алюминиевый двигатель внутреннего сгорания.

