Учёные из Академгородка разработали прибор для поиска взрывчатки — он дешевле зарубежных аналогов
Исследователи из института СО РАН хотят упростить поиск следов запрещённых веществ
Сотрудники Института неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения РАН разработали дешёвую насадку для приборов, которые позволяют находить взрывчатку и наркотические вещества даже в маленьких дозах — например, на руках человека, который прикасался к запрещённым веществам.
Стоимость новосибирской разработки в десятки раз меньше, чем у зарубежных аналогов, которые сейчас представлены на рынке.
«В нашем случае квадрупольный спектрометр разделяет частицы, но сначала их надо ионизовать. Есть различные способы ионизации — мы предлагаем альтернативный, который дешевле и доступнее зарубежных аналогов. Наша приставка может ионизовать не только для спектрометрии, но и для других аналитических методов. Взрывчатые и наркотические вещества обнаруживаются масс-спектрометрами, но они дорогие, нужно что-то более доступное, что могло бы стоять в каждом аэропорту, даже на автобусных остановках», — объяснил научный сотрудник ИНХ СО РАН Дмитрий Шевень.
По словам учёного, разработка института стоит около 30–40 тысяч рублей, и по результатам предварительных испытаний она не уступает по точности зарубежным аналогам, чья стоимость доходит до 10 тысяч долларов.
Разработанную в новосибирском институте насадку можно будет использовать со спектрометрами различных видов, где также необходимо ионизировать вещество, — в перспективе разработка упростит уже существующую систему.
Сейчас, чтобы проанализировать поверхности на следы наркотиков или взрывчатки, нужно протереть предмет салфеткой, а после отправить её на исследование. Учёные хотели бы упростить этот процесс: в планах исключить этап сбора вещества салфеткой и попробовать находить запрещённые вещества сразу на месте.
«На практике чемодан или сумка протирается салфеткой для сбора пробы, потом салфетку помещают в растворитель, этот раствор ионизовали и отправили на анализ — посмотрели присутствует ли здесь взрывчатое или наркотическое вещество либо нет. В следующем году мы планируем делать макетные поверхности — дерево, пластик, стекло, — наносить на них вещество различной концентрации, воздействовать на них спреем, с поверхности и десорбировать частицы — поднять в воздух — и ввести их в нашу приставку для ионизации, и посмотреть, есть ли они в приборе или нет», — добавил Дмитрий Шевень.
В конце января на аэродроме Мочище инженеры из НГТУ завершили испытание другого уникального прибора — они протестировали первый в мире полностью алюминиевый двигатель внутреннего сгорания.
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Дарья Януш
Фото Надежды Дмитриевой («Наука в Сибири»)