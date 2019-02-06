Новосибирскую трассу закатают в новый асфальтобетон: ремонт не потребуется 10 лет

Ожидается, что новое покрытие сможет выдержать усиленные нагрузки





В этом году «Сибуправтодор» впервые применит на дорогах Новосибирской области новую асфальтобетонную смесь, созданную методом Superpave. Этот метод позволит увеличить срок использования покрытия в два раза.





Ремонт сделают на двух участках трасс Р-254 «Иртыш».





«В Каргатском районе [отремонтируют] два участка общей протяжённостью 22 километра», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе «Сибуправтодора».





Superpave предполагает разработку составов асфальтобетона с учетом климатических условий и интенсивности движения на конкретном участке дороги. В соответствии с этими характеристиками подбираются марки битума и щебня.





«Это позволяет получить покрытие, устойчивое к разрушениям и деформациям с длительным сроком службы (до 10–12 лет) и рассчитанное на усиленные нагрузки (до 10–12 тонн на ось)», — пояснили в «Сибуправтодоре».





Как пояснили в дорожном ведомстве, обычно межремонтный срок дорог составляет 5–7 лет, а обычные нагрузки дороги — 5–7 тонн.





В конце января мэрия Новосибирска озвучила планы на ремонт дорог в 2020 году — чиновники вынесли на обсуждение участки дорог в городе, которые могут отремонтировать по программе «Безопасные и качественные дороги».