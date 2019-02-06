Морозная красота: новосибирец снял шикарное видео с парящей Обью с высоты

Он поднял квадрокоптер в воздух в районе Новосибирской ГЭС

Холодная погода не способствовала видеосъёмке — у квадрокоптера отключался аккумулятор





Новосибирец Станислав Ражев сделал атмосферную видеозарисовку с пейзажем Оби в 35-градусный мороз — над холодной водой поднимался красивый пар.





Видеоролик Станислав Ражев снял при помощи квадрокоптера в районе Новосибирской ГЭС.





«Это было недавно в один из морозных февральских дней в районе 17–18 часов. <…> Совершенно случайно ехал по рабочим делам по плотине, увидел потрясающе красивое явление, когда очень морозный ветер превращает холодную воду в ледяной пар, разгоняет его по нижнему бьефу и выносит по плотине наверх», — рассказал НГС историю создания видео его автор.











Как поясняется в описании к видео, опубликованному на YouTube, ролик снимался при температуре –35 градусов.





Станислав Ражев пояснил, что эти условия были экстремальными для дрона.







«Замерзал стабилизатор камеры, отключался аккумулятор так, что коптер на автомате долетел до водохранилища и сел на лёд. Пришлось идти за ним по сугробам. Летом я уже потерял один квадрокоптер — покоится сейчас на дне Бердского залива», — пояснил видеооператор.







По словам автора ролика, фото- и видеосъёмкой он увлекается в свободное время, которого бывает очень мало: Станислав Ражев руководит компанией, занимающейся гидротехническим строительством.





Ранее известный новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал снимки со своей поездки на Алтай — с высоты птичьего полёта он запечатлел красоту заснеженных гор и деревьев.

