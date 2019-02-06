«Из Москвы приехали разобраться»: власти начали ремонт в жуткой квартире для ребёнка-инвалида

Семья Лялиных переедет уже через пару месяцев, а пока им дали временное жильё у «МЕГИ»

Ольге Лялиной разрешили пожить в квартире из маневренного фонда, а в той квартире, которую ей выделили, уже начали ремонт





Семья Ольги Лялиной, которая недавно получила непригодную для жизни квартиру, переезжает в 22-метровую студию у «МЕГИ» — это жильё из маневренного фонда, которое мэрия им предоставила на время ремонта.







«Вчера к нам из общественной палаты [Владимира] Путина (Общественной палаты РФ. — Прим. ред.) приходили. Сказали, что вопрос дошёл до Москвы и что они приехали разобраться с этой ситуацией, — рассказала корреспонденту НГС мама девочки с ДЦП Ольга Лялина. — Сказали, что вопрос решается уже не на городском уровне, а на федеральном. Они пришли, всё посмотрели, сразу поехали в мэрию, дали распоряжение, чтобы нам выдали жильё в маневренном фонде».







По её словам, после этого мэрия предложила им выбрать временное жильё из нескольких вариантов — семья остановилась на студии недалеко от «МЕГИ» площадью 22,5 кв. м.





«Там есть все условия: окна хорошие стоят, тепло. Квартира только-только после ремонта, — рассказала она. — Сегодня приехали грузчики от мэрии, мэрия нам свою "Газель" предоставила. Загрузили необходимые вещи — на чем есть, на чем спать, на чем готовить взяли с собой. И сразу поедем за Евой вечером. Теперь будет ванна, где мы сможем её покупать».







Мэрия уже начала делать ремонт в недавно выданной им квартире, которая оказалась непригодной для жизни, добавила Ольга Лялина.





Накануне стало известно, что такие требования предъявила к властям и городская прокуратура, которая также потребовала наказать виновных в нарушении законодательства о предоставлении жилья инвалидам.





Несмотря на то, что семья просила элементарных норм проживания — заменить трубы, сделать проводку и поставить сантехнику, ремонт будет капитальный. «В том числе замена пола, потолки, стены будут выравнивать, новые батареи по всему кругу. Также переделывать всю проводку, делать туалет, окна, двери, вплоть до установки светильников и печи», — рассказала Лялина.





Ремонт будет идти в течение 2–3 месяцев, рассчитывает Ольга Лялина. Мэрия также пообещала сделать им пандус до подъездной двери и специальные конструкции для подъема коляски до двери квартиры.





Семья рада, что во временной квартире тепло, есть электричество и можно искупать детей в ванне





По её словам, после репортажа НГС из квартиры, за которую она судилась 4 года, к этой истории подключились федеральные СМИ, министерство социальной политики, организации по защите прав детей и прав детей-инвалидов.







У Ольги Лялиной уже несколько контактов семей, оказавшихся в такой же ситуации.





«Мы не одни такие, со всеми так поступают, кого-то даже на учёт не ставят, — констатировала она. — Нам будут помогать, чтобы решить этот вопрос. У нас долго была эта глобальная проблема в городе, и никто не брался за то, чтобы её решать. Все боялись связываться с государством, с чиновниками. Поэтому надо идти всем вместе, потому что по одному — это тяжело».





30 января корреспондент НГС отправила запрос в пресс-центр мэрии с просьбой объяснить, почему семье Ольги Лялиной дали квартиру в таком состоянии. Ответ на запрос в мэрии ещё не дали, пообещав предоставить его в срок до 20 февраля.