Местами минус 49: спасатели перешли на усиленный режим работы из-за морозов

По прогнозам синоптиков, холодная погода задержится ещё на несколько дней

Из-за морозов в области увеличили количество аварийных бригад





Спасатели новосибирского управления МЧС работают в усиленном режиме из-за морозов.



«Экстренные, коммунальные, дорожные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса Новосибирской области функционируют в особом режиме работы, который продлится до окончания сильных морозов. В связи с морозами все подразделения МЧС находятся в режиме повышенной готовности», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.





В ведомстве добавили, что сейчас в круглосуточной готовности находится больше 900 оперативных групп и аварийно-восстановительных бригад.







«Количество аварийных бригад увеличилось. Если часть из них обычно работает в восьмичасовом режиме, то сейчас они работают круглосуточно. Всего в сибирских регионах в готовность привели более 8 тысяч оперативных групп и аварийно-восстановительных бригад, 731 стационарный и 157 мобильных пунктов обогрева и питания», — добавили в пресс-службе областного управления МЧС.







Спасатели МЧС со ссылкой на синоптиков сообщают, что в ближайшие три дня на территории сибирских регионов сохранятся сильные морозы с минимальными температурами до –40 градусов, местами до –49 градусов.







В случае возникновения чрезвычайных ситуаций новосибирцам рекомендуют обращаться по единому телефону экстренных служб 112.





Согласно прогнозу синоптиков, первая декада февраля в целом будет на 8–10 градусов холоднее нормы.







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