В Новосибирске заметили мелких птиц, которые бегают по стволам деревьев
У пищухи кривой клюв и серые перья — на деревьях их просто не видно
В новосибирском Академгородке горожане заметили маленьких птиц — пищухи ходят по деревьям.
Орнитологи рассказали, что пищуха — очень маленькая птичка. Чтобы обыскать ствол наиболее тщательно, птица поднимается вверх по стволу по спирали, а потом пересаживается на другое дерево на небольшой высоте.
«Пищуха — круглый год обычная птица в Новосибирске. У нее очень качественный покровительственный окрас — перья имитируют узор на коре дерева. Причем она одинаково малозаметна и на сосне, и на березе. Пищуха ходит по вертикальным стволам деревьев (головой вверх), обыскивая их и выколупывая из-под коры мелких насекомых своим тонким кривым клювом. Она выколупывает насекомых из таких мест, куда не залезть многочисленным синицам, которые не умеют удобно закрепляться на вертикальном стволе», — рассказала корреспонденту НГС кандидат биологических наук, руководитель Новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер.
По её словам, пищухи широко распространены в Новосибирской области и повсеместно встречаются в лесах и парках города.
В январе в Новосибирске горожане заметили небольших птиц соек, которые постоянно слетаются к кормушкам и любят есть сало.
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Александр Сильченко
Фото Константина Романова