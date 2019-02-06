Инкассаторская машина сбила женщину на пешеходном переходе

Пострадавшую увезли в больницу с сотрясением головного мозга

Пешеход попал под колёса на нерегулируемом переходе
Пешеход попал под колёса на нерегулируемом переходе


Утром 6 февраля инкассаторская машина сбила женщину, которая переходила улицу Владимировскую в Железнодорожном районе Новосибирска.


«Автомобиль ГАС-1971 ("Динар") двигался по улице Владимировской со стороны улицы Ногина в сторону улицы Саратовской. В пути следования у дома № 35 совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по ходу движения автомобиля — слева направо в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


Савченков уточнил, что пешеход, женщина 49 лет, попала в больницу с сотрясением головного мозга и нейротравмой.


По информации источника в правоохранительных органах, автомобиль принадлежит инкассаторской компании.


В конце прошлого года на Винаповском мосту автомобиль Toyota Land Cruiser Prado столкнулся с инкассаторами — от удара инкассаторская машина перевернулась на бок.

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