Из торгового центра на «Берёзовой роще» эвакуировали посетителей

По громкой связи прозвучало объявление о пожарной тревоге

Эвакуация прошла в торговом центре, который работает в здании № 2/2 на проспекте Дзержинского
Эвакуация прошла в торговом центре, который работает в здании № 2/2 на проспекте Дзержинского


Сегодня днём, 6 февраля, из торгового центра «Холидей Family» в Дзержинском районе Новосибирска эвакуировали работников и посетителей.


Видеозапись с эвакуацией из здания ТЦ на проспекте Дзержинского появилась в сообществе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте». На видео слышно, что по громкой связи звучит объявление о пожарной тревоге.


Дозвониться до администрации торгового центра корреспонденту НГС пока не удалось.


В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что сообщений о срабатывании пожарной сигнализации в этом здании не поступало.



На прошлой неделе Новосибирск захлестнула волна массовых эвакуаций из-за ложных сообщений о минировании зданий. 28 января в городе эвакуировали больницы, школы и бизнес-центры. 31 января такие же сообщения поступили в мэрию и десятки школ.

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