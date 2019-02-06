Бывшего главврача детской больницы отправили в колонию за мошенничество

Кроме того, бывшего руководителя больницы оштрафовали на 3 миллиона

С поста главврача Наталья Никифорова ушла в 2017 году
С поста главврача Наталья Никифорова ушла в 2017 году


Заельцовский районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему главврачу детской городской клинической больницы № 3 Наталье Никифоровой — её отправили в колонию общего режима на три года со штрафом в 3 миллиона рублей.


По данным СК, с лета 2015 года по ноябрь 2016 года Наталья Никифорова, занимавшая тогда должность главного врача детской горбольницы № 3, обманывала пациентов под предлогом мнимого оказания услуг по ДМС.


«При этом путём изготовления подложной документации о взаиморасчётах обвиняемые похитили денежные средства, поступавшие в ДГКБ № 3 от родителей пациентов в счёт оплаты услуг по пребыванию в палатах повышенной комфортности, в сумме более 8 миллионов рублей, что составляет особо крупный размер, после чего денежными средствами обвиняемые распорядились по собственному усмотрению», — пояснили в пресс-службе областного управления СК.


Кроме того, тогда же Наталья Никифорова помогала коммерческим организациям в открытых аукционах при заключении контрактов на поставку лекарств в больницу. За это она получила взятки на сумму больше 800 тысяч рублей.


«В ходе следствия обвиняемая заключила досудебное соглашение, в связи с чем уголовное дело было выделено в отдельное производство. Приговором Заельцовского районного суда Наталья Никифорова приговорена к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 3 миллиона рублей», — добавили в областном управлении СК.


При этом с должности главного врача Никифорова уволилась в июне 2017 года после крупного скандала с жестоким обращением с ребёнком в больнице: нянечка ушла домой, привязав руки мальчика к кровати.

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