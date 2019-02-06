На месте автомойки у сквера на Республиканской построят 17-этажный дом
Автомойку закроют к концу февраля
Власти разрешили построить в Дзержинском районе Новосибирска новый жилой дом.
Разрешение опубликовано на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии.
Согласно информации публичной кадастровой карты, участок для строительства — треугольник внутри улицы Республиканской через дорогу от стадиона «Чкаловец» и сквера им. Калинина. По документам он предназначен для строительства многоэтажных домов, изменения были внесены в реестр в конце января.
По данным 2ГИС, сейчас на этом участке по адресу улица 25 лет Октября, 1/1 работает автокомплекс «АВТО STOP». По указанному в справочнике телефону сообщили, что он, вероятнее всего, закроется в конце месяца.
Разрешение на строительство получила компания «Специализированный застройщик "Дом на Республиканской"». По информации базы данных «Контур.Фокус», единственным владельцем компании является Алексей Капустин. Он также владеет и управляет рядом компаний, входящих в ГК «Расцветай».
В группе отказались комментировать новый проект. По данным разрешения на строительства, на участке площадью 2,8 тысячи кв. м построят 17-этажку на 95 квартир и 2 помещения общественного назначения. Подземная парковка в доме не предусмотрена.
Сегодня в портфеле холдинга сданные «Дом на Золотой Ниве» и «Дом на Берёзовой роще», а также строящийся «Дом на Лежена» и комплексы на улице Гоголя и Маркса. В прошлом году группа закрыла крупную сделку с корпорацией «Ростех», выкупив 8,8 га производственной территории в районе площади Калинина.
Будущая стройка будет единственным новым проектом в микрорайоне Авиастроителей. В двух кварталах от неё, на улице 25 лет Октября, 14, новый дом строит компания «КМС», а на улице Учительской, 9 осенью 2019 года планируется завершить долгострой.
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Лиза Пичугина
Фото Густаво Зырянова