Освежитель воздуха взорвался и вынес входную дверь в бердской квартире

Хозяйка квартиры поставила рядом свечу

Взрыв случился в доме Красная Сибирь, 107
Взрыв случился в доме Красная Сибирь, 107


Сегодня в 10:00 в Бердске в одном из домов на улице Красная Сибирь взорвался баллон с освежителем воздуха — в квартире вынесло входную дверь. 


«Баллон с освежителем воздуха стоял на стиральной машинке в ванной, рядом пенсионерка поставила свечу, из-за повышения давления произошел взрыв, вследствие чего вынесло входную дверь. Это могло произойти из-за того, что дверь была установлена ненадежно», — рассказал корреспонденту НГС директор Управления гражданской защиты Василий Пономарёв.


На месте работали пожарные, но пожара не произошло. Никто в происшествии не пострадал. По словам Василия Пономарёва, хозяйке квартиры уже помогают устанавливать новую входную дверь.


Пожар в квартире не произошёл
Пожар в квартире не произошёл


Недавно НГС рассказывал про взрыв в банке на Первомайской — там грабители неудачно попытались вскрыть банкоматы.

Прочтений: 8232

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (49)49
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено