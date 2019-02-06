Освежитель воздуха взорвался и вынес входную дверь в бердской квартире
Хозяйка квартиры поставила рядом свечу
Сегодня в 10:00 в Бердске в одном из домов на улице Красная Сибирь взорвался баллон с освежителем воздуха — в квартире вынесло входную дверь.
«Баллон с освежителем воздуха стоял на стиральной машинке в ванной, рядом пенсионерка поставила свечу, из-за повышения давления произошел взрыв, вследствие чего вынесло входную дверь. Это могло произойти из-за того, что дверь была установлена ненадежно», — рассказал корреспонденту НГС директор Управления гражданской защиты Василий Пономарёв.
На месте работали пожарные, но пожара не произошло. Никто в происшествии не пострадал. По словам Василия Пономарёва, хозяйке квартиры уже помогают устанавливать новую входную дверь.
Недавно НГС рассказывал про взрыв в банке на Первомайской — там грабители неудачно попытались вскрыть банкоматы.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Анастасия Нефёдова
Фото tvk.tv (1), предоставлено Василием Пономарёвым (2)