Освежитель воздуха взорвался и вынес входную дверь в бердской квартире

Взрыв случился в доме Красная Сибирь, 107





Сегодня в 10:00 в Бердске в одном из домов на улице Красная Сибирь взорвался баллон с освежителем воздуха — в квартире вынесло входную дверь.







«Баллон с освежителем воздуха стоял на стиральной машинке в ванной, рядом пенсионерка поставила свечу, из-за повышения давления произошел взрыв, вследствие чего вынесло входную дверь. Это могло произойти из-за того, что дверь была установлена ненадежно», — рассказал корреспонденту НГС директор Управления гражданской защиты Василий Пономарёв.





На месте работали пожарные, но пожара не произошло. Никто в происшествии не пострадал. По словам Василия Пономарёва, хозяйке квартиры уже помогают устанавливать новую входную дверь.





Пожар в квартире не произошёл





Недавно НГС рассказывал про взрыв в банке на Первомайской — там грабители неудачно попытались вскрыть банкоматы.