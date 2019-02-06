Мэр нашёл причину пыли в Новосибирске

В грязи на улицах оказались виноваты автовладельцы, дорожники и даже дачники

Грязные колёса называли одной из причин пыли в городе





Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, откуда берётся пыль в Новосибирске. Одной из главных причин, по его словам, являются грязные колёса автомобилей.







«Получили сегодня научно обоснованное подтверждение. Сегодня мы твёрдо можем говорить. Первое: песко-соляная смесь — источник. Второе: это всё-таки колеса, немытые автомобили наши. Прямо скажем, они на втором месте, везут ли они грязь с частного сектора, с дачи, везут ли они со строек. Но суть такая — это грязные колеса наших машин», — заявил сегодня мэр Анатолий Локоть на заседании, посвящённому итогам работы городского департамента транспорта.





Третья причина пыли в Новосибирске, по словам Локтя, — это газоны, «над которыми тоже надо работать».





В этом году власти сократили количество песко-соляной смеси на дорогах и стали использовать больше реагентов. Один из таких реагентов — «Бионорд» — теперь будут использовать не только в центре, но и в других районах города.