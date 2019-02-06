Мэр нашёл причину пыли в Новосибирске
В грязи на улицах оказались виноваты автовладельцы, дорожники и даже дачники
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, откуда берётся пыль в Новосибирске. Одной из главных причин, по его словам, являются грязные колёса автомобилей.
«Получили сегодня научно обоснованное подтверждение. Сегодня мы твёрдо можем говорить. Первое: песко-соляная смесь — источник. Второе: это всё-таки колеса, немытые автомобили наши. Прямо скажем, они на втором месте, везут ли они грязь с частного сектора, с дачи, везут ли они со строек. Но суть такая — это грязные колеса наших машин», — заявил сегодня мэр Анатолий Локоть на заседании, посвящённому итогам работы городского департамента транспорта.
Третья причина пыли в Новосибирске, по словам Локтя, — это газоны, «над которыми тоже надо работать».
В этом году власти сократили количество песко-соляной смеси на дорогах и стали использовать больше реагентов. Один из таких реагентов — «Бионорд» — теперь будут использовать не только в центре, но и в других районах города.
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Анна Богданова
Фото Густаво Зырянова