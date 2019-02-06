Пляж не тронут: строители нового ЛДС останутся без песка с городского пляжа

Закрытие пляжа оказалось под угрозой из-за добычи песка под подготовку площадки для новой арены





Пляж «Наутилус» на левом берегу Новосибирска оказался под угрозой закрытия из-за строительства новой ледовой арены — губернатор пообещал его сохранить.





Информация о возможном закрытии городского пляжа на левом берегу Оби появилась накануне. По словам координатора движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева, такое решение власти могут принять из-за логистики доставки 1,5 миллиона тонн песка, который якобы предполагалось хранить на городском пляже — оттуда его должны были доставлять на стройплощадку. Об этом активист написал на своей странице «ВКонтакте».









Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня заявил, что сейчас власти рассматривают два варианта подвоза песка, но ни один из них не приведёт к закрытию пляжа.





«Сегодня два варианта разрабатывается. Это доставка автомобильным транспортом, но у этого варианта есть большие недостатки — по сути дела, мы парализуем дорожное движение частично на левом берегу и, конечно, нанесём серьёзный ущерб улицам Новосибирска.





Поэтому наиболее приемлемый вариант — это доставка водой с последующей погрузкой и подвозом к месту строительства.





Именно этот вариант сегодня прорабатывается при разработке плана строительства. <...> Использовать песок городского пляжа не будем. Предполагается, что подвоз песка будет осуществляться выше по течению», — заявил он.





Травников добавил, что окончательное решение примут в апреле после того, как выберут подрядчика строительства ЛДС.





Недавно власти начали изымать земли под строительство дорожной развязки для новой арены — в перечень попали несколько участков и частных домов.