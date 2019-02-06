В бердской квартире погиб 8-месячный младенец
По предварительной информации, ребёнок утонул в ванне
Вечером 5 февраля в Бердске в Новосибирской области погиб 8-месячный ребёнок — младенца нашли в ванной квартиры на улице Горького.
Источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что мальчика пытались спасти врачи скорой помощи. Он сообщил, что ребёнка нашли в ванной. По словам источника, на месте работали врачи скорой помощи, которые проводили реанимационные мероприятия, но не смогли спасти ребёнка.
Также источник сообщил, что мать ребёнка выходила из ванной на несколько секунд, а когда вернулась обнаружила ребёнка захлебнувшимся. Семья, по словам источника, благополучная.
Информацию об инциденте, случившемся 5 февраля, НГС подтвердил старший помощник руководителя областного управления СК Дмитрий Чечулин.
«Следственным отделом по городу Бердску следственного управления СКР России по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела 8-месячного ребенка в квартире дома по улице Горького города Бердска. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщил Дмитрий Чечулин.
В январе 39-летняя беременная сибирячка выпала из окна областной больницы на улице Немировича-Данченко — на место выехали следователи, а врачи пытались спасти ребёнка пациентки. Позже в больнице сообщили, что ребёнок погиб.
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Александр Сильченко, Анастасия Нефёдова
Фото Александра Ощепкова