В бердской квартире погиб 8-месячный младенец

По предварительной информации, ребёнок утонул в ванне

На месте происшествия работали врачи скорой помощи, но они не смогли спасти ребёнка
На месте происшествия работали врачи скорой помощи, но они не смогли спасти ребёнка


Вечером 5 февраля в Бердске в Новосибирской области погиб 8-месячный ребёнок — младенца нашли в ванной квартиры на улице Горького. 


Источник НГС в правоохранительных органах сообщил, что мальчика пытались спасти врачи скорой помощи. Он сообщил, что ребёнка нашли в ванной. По словам источника, на месте работали врачи скорой помощи, которые проводили реанимационные мероприятия, но не смогли спасти ребёнка. 

Также источник сообщил, что мать ребёнка выходила из ванной на несколько секунд, а когда вернулась обнаружила ребёнка захлебнувшимся. Семья, по словам источника, благополучная.


Информацию об инциденте, случившемся 5 февраля, НГС подтвердил старший помощник руководителя областного управления СК Дмитрий Чечулин. 


«Следственным отделом по городу Бердску следственного управления СКР России по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела 8-месячного ребенка в квартире дома по улице Горького города Бердска. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщил Дмитрий Чечулин. 


В январе 39-летняя беременная сибирячка выпала из окна областной больницы на улице Немировича-Данченко — на место выехали следователи, а врачи пытались спасти ребёнка пациентки. Позже в больнице сообщили, что ребёнок погиб.

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