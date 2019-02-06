Сибирячка придумала способ победить вредителей и получила премию от Путина
Биолог рассказала НГС, как потратит 2,5 миллиона
Жительнице Новосибирска Екатерине Гризановой присуждена премия президента РФ в области науки — она рассказала корреспонденту НГС о своих исследованиях и о том, как собирается её потратить.
Накануне, 5 февраля, Владимир Путин подписал указ о присуждении премий в области науки и инноваций для молодых учёных за 2018 год.
Екатерина Гризанова — ведущий научный сотрудник лаборатории биологической защиты растений и биотехнологий НГАУ — получила премию за «открытие новых механизмов устойчивости насекомых — вредителей сельского и лесного хозяйства к биоинсектицидам на основе бактерий Bacillus thuringiensis». У Гризановой есть научная степень кандидата биологических наук.
«Начали мы вести работу уже давно, 10 лет назад. Ключевые результаты были получены последние три-пять лет», — рассказала корреспонденту НГС Екатерина Гризанова.
Она объяснила, что исследованиями занимались сотрудники лаборатории, а лично её на премию выдвинул вуз. Во время выдвижения оценивался вклад конкретного учёного в общее дело.
«Когда мы изучали влияние бактерий на насекомых, мы отбирали устойчивых насекомых — тех, которые при заражении выздоровели. Мы их собирали, получали следующие поколение. Следующих снова заражали бактериями и снова получали новое поколение. Таким образом мы вывели устойчивую линию, а потом стали их изучать, за счёт чего они такие устойчивые», — рассказала биолог.
По её словам, сотрудники лаборатории выяснили, что за устойчивость, в частности, отвечают иммунная система насекомых, регенерация, восстановление кишечника после инфекции и другие механизмы.
«Изучив эти механизмы — почему такие насекомые устойчивы к этим бактериям, — теперь мы можем совершенствовать и создавать новые биологические препараты. [Это] препараты для защиты растений, инсектициды, но биологические — на основе бактерий, которые очень высокоспецифичны только по отношению к насекомым. Поэтому не страдает природа, не страдают птицы, рыбы, почва, не остаётся в продуктах питания. Таким образом, мы совершенствуем и будем создавать новые биопрепараты, которые будут давать нам экологически чистую продукцию», — подчеркнула Екатерина.
На основе полученных результатов учёные планируют продолжить работу и создать препараты, которых в России пока нет.
Завтра, 7 февраля, Екатерину Гризанову наградят в московском Кремле. Уже сегодня вечером она вылетает в Москву.
«Впервые за время существования премии её присудили в области сельского хозяйства. <…> Официально озвучено — 2,5 миллиона, со следующего года будет 5 миллионов», — рассказала Екатерина Гризанова.
Она сказала, что премией сможет распорядиться сама. «В том прелесть премии, что это вознаграждение. Когда мы получаем гранты, мы пишем их для осуществления работы. А премия — это премия за полученные результаты, поэтому выдаётся лауреатам. Куда потратить — сложный вопрос, но я думала об образовании детей, мир посмотреть, показать его детям», — говорит биолог.
Екатерина добавила, что она училась в Новосибирске в лицее
В феврале прошлого года эту премию получил новосибирец Константин Кох из Института геологии и минералогии имени В.С. Соболева СО РАН.
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Елена Громкова
Фото предоставлено Екатериной Гризановой (1), Ирины Белокуровой (2)