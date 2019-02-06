Сибирячка придумала способ победить вредителей и получила премию от Путина

Биолог рассказала НГС, как потратит 2,5 миллиона

На соискание премии Екатерину выдвинул Новосибирский государственный аграрный университет, в котором она работает
На соискание премии Екатерину выдвинул Новосибирский государственный аграрный университет, в котором она работает


Жительнице Новосибирска Екатерине Гризановой присуждена премия президента РФ в области науки — она рассказала корреспонденту НГС о своих исследованиях и о том, как собирается её потратить.


Накануне, 5 февраля, Владимир Путин подписал указ о присуждении премий в области науки и инноваций для молодых учёных за 2018 год.


Екатерина Гризанова — ведущий научный сотрудник лаборатории биологической защиты растений и биотехнологий НГАУ — получила премию за «открытие новых механизмов устойчивости насекомых — вредителей сельского и лесного хозяйства к биоинсектицидам на основе бактерий Bacillus thuringiensis». У Гризановой есть научная степень кандидата биологических наук. 


«Начали мы вести работу уже давно, 10 лет назад. Ключевые результаты были получены последние три-пять лет», — рассказала корреспонденту НГС Екатерина Гризанова.


Она объяснила, что исследованиями занимались сотрудники лаборатории, а лично её на премию выдвинул вуз. Во время выдвижения оценивался вклад конкретного учёного в общее дело.


«Когда мы изучали влияние бактерий на насекомых, мы отбирали устойчивых насекомых — тех, которые при заражении выздоровели. Мы их собирали, получали следующие поколение. Следующих снова заражали бактериями и снова получали новое поколение. Таким образом мы вывели устойчивую линию, а потом стали их изучать, за счёт чего они такие устойчивые», — рассказала биолог.


По её словам, сотрудники лаборатории выяснили, что за устойчивость, в частности, отвечают иммунная система насекомых, регенерация, восстановление кишечника после инфекции и другие механизмы.


«Изучив эти механизмы — почему такие насекомые устойчивы к этим бактериям, — теперь мы можем совершенствовать и создавать новые биологические препараты. [Это] препараты для защиты растений, инсектициды, но биологические — на основе бактерий, которые очень высокоспецифичны только по отношению к насекомым. Поэтому не страдает природа, не страдают птицы, рыбы, почва, не остаётся в продуктах питания. Таким образом, мы совершенствуем и будем создавать новые биопрепараты, которые будут давать нам экологически чистую продукцию», — подчеркнула Екатерина.


На основе полученных результатов учёные планируют продолжить работу и создать препараты, которых в России пока нет.


Завтра, 7 февраля, Екатерину Гризанову наградят в московском Кремле. Уже сегодня вечером она вылетает в Москву.


«Впервые за время существования премии её присудили в области сельского хозяйства. <…> Официально озвучено — 2,5 миллиона, со следующего года будет 5 миллионов», — рассказала Екатерина Гризанова.


Она сказала, что премией сможет распорядиться сама. «В том прелесть премии, что это вознаграждение. Когда мы получаем гранты, мы пишем их для осуществления работы. А премия — это премия за полученные результаты, поэтому выдаётся лауреатам. Куда потратить — сложный вопрос, но я думала об образовании детей, мир посмотреть, показать его детям», — говорит биолог.


Екатерина добавила, что она училась в Новосибирске в лицее № 9, а затем с красным дипломом окончила Новосибирский государственный аграрный университет на факультете защиты растений.


Екатерина с другими сотрудниками своей лаборатории работала над исследованием 10 лет 
Екатерина с другими сотрудниками своей лаборатории работала над исследованием 10 лет 


В феврале прошлого года эту премию получил новосибирец Константин Кох из Института геологии и минералогии имени В.С. Соболева СО РАН.

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