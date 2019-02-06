Новосибирцы признались, что боятся указывать возраст при поиске работы

Сотни горожан рассказали, что они предпочитают утаивать при заполнении резюме

Жители Новосибирска предпочитают не указывать в резюме лишние данные, так как опасаются неудобных вопросов на собеседовании





Каждый десятый новосибирец, опрошенный порталом Зарплата.ру, боится указывать своё семейное положение при поиске работы.







Специалисты портала опросили 960 жителей Новосибирска и узнали, какие сведения они предпочитают утаивать от потенциальных работодателей при написании резюме.







«54% респондентов боятся указывать в резюме неподходящий опыт работы, а 19% опрошенных опасаются заполнять графу "возраст". 10% не хотят писать свое образование, 9% — семейное положение, а 8% стараются не указывать неофициальные места работы», — рассказали авторы исследования.







Почти половина опрошенных новосибирцев признались: эти опасения вызваны тем, что резюме повлияет на принятие решения о приёме на работу. 29% опрошенных горожан не хотят, чтобы им задавали лишние вопросы на собеседовании, а 22% опасаются, что им предложат неподходящую должность.







«70% опрошенных новосибирцев рассказали, что знают, как составить резюме, которое понравится работодателю. 25% не уверены в своих силах. А 5% никогда не заполняли резюме самостоятельно», — резюмировали в пресс-службе сайта Зарплата.ру.







Ранее аналитики Зарплаты.ру узнали, что в 2019 году треть опрошенных горожан хотят поменять работу, 11% собираются пройти курсы повышения квалификации, а 9% намерены добиться повышения в должности.