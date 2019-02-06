Новосибирцы признались, что боятся указывать возраст при поиске работы
Сотни горожан рассказали, что они предпочитают утаивать при заполнении резюме
Каждый десятый новосибирец, опрошенный порталом Зарплата.ру, боится указывать своё семейное положение при поиске работы.
Специалисты портала опросили 960 жителей Новосибирска и узнали, какие сведения они предпочитают утаивать от потенциальных работодателей при написании резюме.
«54% респондентов боятся указывать в резюме неподходящий опыт работы, а 19% опрошенных опасаются заполнять графу "возраст". 10% не хотят писать свое образование, 9% — семейное положение, а 8% стараются не указывать неофициальные места работы», — рассказали авторы исследования.
Почти половина опрошенных новосибирцев признались: эти опасения вызваны тем, что резюме повлияет на принятие решения о приёме на работу. 29% опрошенных горожан не хотят, чтобы им задавали лишние вопросы на собеседовании, а 22% опасаются, что им предложат неподходящую должность.
«70% опрошенных новосибирцев рассказали, что знают, как составить резюме, которое понравится работодателю. 25% не уверены в своих силах. А 5% никогда не заполняли резюме самостоятельно», — резюмировали в пресс-службе сайта Зарплата.ру.
Ранее аналитики Зарплаты.ру узнали, что в 2019 году треть опрошенных горожан хотят поменять работу, 11% собираются пройти курсы повышения квалификации, а 9% намерены добиться повышения в должности.
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова