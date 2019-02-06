Всё в тумане: самолёт из Новосибирска не смог приземлиться в Якутске
Из-за плохой видимости экипаж решил уйти на запасной аэродром
Самолёт авиакомпании «Глобус», вылетевший из Новосибирска в ночь на 6 февраля, не смог приземлиться в аэропорту Якутска из-за густого тумана — экипаж предпочёл уйти на запасной аэродром.
По данным онлайн-табло на сайте якутского аэропорта, рейс 3243 должен был прилететь из Новосибирска два часа назад — в 8:50 по местному времени, но сейчас точное время его прибытия неизвестно.
В пресс-службе аэропорта прибытия корреспонденту НГС пояснили, что задержка связана с туманом в Якутске. «У нас такое часто происходит <...> зимой: густой туман из-за реки и видимость от 150 до 200 метров бывает», — сообщили в аэропорту.
В пресс-службе добавили, что борт не смог сесть и поэтому направился в Мирный, чтобы переждать неблагоприятные метеоусловия.
В начале этой недели самолёт из Москвы не смог сесть в Красноярске из-за аномальных морозов и приземлился в Новосибирске.
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Ольга Хмелевская
Фото Стаса Соколова