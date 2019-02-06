«Количество жалоб не аномальное»: Локоть заявил, что город не заметил отключение энергоблока на ТЭЦ

С понедельника горожане жаловались на холод в квартирах

В шести районах Новосибирска жители заметили остывшие батареи
В шести районах Новосибирска жители заметили остывшие батареи


В среду, 6 февраля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть оценил последствия выхода из строя одного из энергоблоков на ТЭЦ-5.

«Должен вам доложить, что в целом ситуация штатная. Никаких порывов, разрытий в холодный период не происходит. Была информация о том, что выводился один из блоков на ТЭЦ-5 на ремонт, но абсолютно контролируемо.

Город не заметил какие-то ремонтные работы. Тепло было обеспечено. Количество жалоб от новосибирцев не аномальное.


Я отслеживаю количество обращений, которые поступают в ЕДДС. Никакого всплеска не было. По каждому замечанию <…> мы отрабатываем. Мы проходим холодный период, когда системы в усиленном режиме работают <...> все в штатном режиме», — заявил сегодня Анатолий Локоть во время брифинга с журналистами.


В понедельник, 4 февраля, стало известно, что на ТЭЦ-5 в Новосибирске перестал работать один энергоблок. Позднее в СГК сообщили, что ситуация штатная и отключение одного из энергоблоков не повлияет на отопление в домах новосибирцев. Из-за отключения энергоблока в домах в шести районах Новосибирска жители заметили похолодание в квартирах.

Вчера, 5 февраля, коммунальщики сообщили, что энергоблок на ТЭЦ-5 отремонтировали и запустили, но новосибирцы продолжали сообщать в редакцию НГС об остывших батареях.

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