Фантастический сейв вратаря «Сибири» возглавил рейтинг лучших за неделю
Алексей Красиков отличился в матче против СКА из Санкт-Петербурга
Сейвы вратарей новосибирского ХК «Сибирь» Алексея Красикова и Дэнни Тэйлора вошли в рейтинг лучших за неделю в Континентальной хоккейной лиге.
Как следует из рейтинга, опубликованного на сайте КХЛ, лучший сейв игровой недели с 28 января по 3 февраля сделал вратарь «Сибири» Алексей Красиков в домашнем матче против СКА из Санкт-Петербурга. Для того чтобы не допустить гола, новосибирский вратарь упал на лёд и захватил шайбу в ловушку обеими руками. Этот игровой момент возглавил десятку лучших сейвов 21-й игровой недели Континентальной хоккейной лиги.
Кроме того, в топ-10 попал сейв ещё одного голкипера «Сибири» Дэнни Тэйлора. Он показал красивый игровой момент в матче против «Барыса» из Астаны и таким образом оказался на 5-м месте рейтинга КХЛ.
Оба домашних матча, в которых отличились новосибирские голкиперы, завершились победой «Сибири».
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Ольга Хмелевская
Скриншот видео
Видео video.khl.ru