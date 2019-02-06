Фантастический сейв вратаря «Сибири» возглавил рейтинг лучших за неделю

Алексей Красиков отличился в матче против СКА из Санкт-Петербурга

Алексей Красиков поймал шайбу на подлёте к воротам после броска в упор





Сейвы вратарей новосибирского ХК «Сибирь» Алексея Красикова и Дэнни Тэйлора вошли в рейтинг лучших за неделю в Континентальной хоккейной лиге.







Как следует из рейтинга, опубликованного на сайте КХЛ, лучший сейв игровой недели с 28 января по 3 февраля сделал вратарь «Сибири» Алексей Красиков в домашнем матче против СКА из Санкт-Петербурга. Для того чтобы не допустить гола, новосибирский вратарь упал на лёд и захватил шайбу в ловушку обеими руками. Этот игровой момент возглавил десятку лучших сейвов 21-й игровой недели Континентальной хоккейной лиги.







Кроме того, в топ-10 попал сейв ещё одного голкипера «Сибири» Дэнни Тэйлора. Он показал красивый игровой момент в матче против «Барыса» из Астаны и таким образом оказался на 5-м месте рейтинга КХЛ.







Оба домашних матча, в которых отличились новосибирские голкиперы, завершились победой «Сибири».







