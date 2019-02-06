«Вывели в трусах из квартиры»: очевидцы рассказали подробности пожара в Кировском районе

По словам очевидцев, во время тушения пожара никого из жильцов не эвакуировали.





Вечером во вторник, 5 февраля, на четвёртом этаже девятиэтажного дома по адресу Зорге, 221 произошёл пожар.







«У меня брат живёт в 221-м доме. Он снимает квартиру на втором этаже, под квартирой, которая горела. <…> Когда мы с сыном прибежали, уже всё затушили. <…> Никакой эвакуации жильцов не было. <…> Я поднялась к соседям, спросила, что помочь. <…> По словам соседей с третьего, на четвёртом этаже жила пожилая пара: жена и муж. Женщина-хозяйка пошла на кухню почистить яблоко, что-то вспыхнуло и начался пожар. Она даже не успела ничего понять. И их [пожарные] вывели в трусах из квартиры», — рассказала корреспонденту НГС Валентина Злобина.





После того, как пожарные полностью погасили огонь и уехали, жильцы под загоревшейся квартирой пожаловались на воду, которая лилась из розеток и с потолка.









После того, как пожар был потушен, жители соседних квартир ещё долго убирали воду.









«Мы помогали брату убирать квартиру. Вода лилась так, что это просто ужас какой-то! Когда отключили свет по стояку, мы ходили с фонарями, убирали всю эту воду. Сейчас света [в квартире] нет», — пояснила Валентина.







Ранее пожарные сообщили, что на вызов, поступивший в 19:35, выезжало три пожарных расчёта. Давать комментарий о возможной причине возгорания в пожарной части пока отказались.





В прошлую среду, 30 января, рядом с площадью Маркса загорелась пятиэтажка: хозяин горящей квартиры сбежал от огня на балкон.