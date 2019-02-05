Больше миллиона: «Адмирал» назвал сумму, собранную на лечение больного раком хоккеиста «Сибири»
Благотворительный матч проходил 26 января во Владивостоке
В хоккейном клубе «Адмирал» назвали сумму, которую удалось выручить от продажи билетов на благотворительный матч с клубом «Сибирь», который прошёл 26 января на «Фетисов Арене» во Владивостоке.
«Завершился подсчёт средств <…> Итого на лечение экс-капитана "Адмирала" Самвела Мнацяна будет направлен 1 миллион 256 тысяч рублей — все деньги, вырученные от продажи билетов. В ближайшее время все средства поступят на счет клиники, в которой Сэм проходит лечение», — сообщили в пресс-службе владивостокского клуба.
Бывший капитан «Адмирала» Самвел Мнацян пришёл в новосибирскую команду в мае прошлого года на позицию защитника. Однако перед началом сезона выяснилось, что спортсмен не сможет играть из-за обнаруженного онкологического заболевания. По словам агента хоккеиста Шуми Бабаева, болезнь стала развиваться после удара в спину, полученного в одном из матчей. На шестом позвонке игрока образовалась опухоль, которая переросла в злокачественную и дала метастазы.
В конце прошлого года болельщики ХК «Сибирь» записали трогательное видео с поздравлениями для защитника Самвела Мнацяна. Игрок проходит лечение в клинике в Германии.
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Александра Трофименко
Фото vk.com/hcsibir1962