В многоэтажном доме в Кировском районе загорелась квартира

Пожар начался в 19:35, но его до сих пор не потушили

На вызов выехали 3 пожарных расчёта





Сегодня вечером на Затулинском жилмассиве загорелся многоэтажный дом — на вызов выехали 3 пожарных расчёта.





Фотографию с пожаром опубликовали в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».







Как сообщили корреспонденту НГС в пожарно-спасательной части № 9, пожар начался в доме на улице Зорге, 221. «Вызов поступил в 19:35. На место выехали 3 пожарных расчёта. Ещё работают», — коротко рассказали в части.





Жильцов эвакуировали из дома





Судя по фотографиям, загорелась квартира на четвёртом этаже. Жильцов эвакуировали из дома.





Сегодня к дому на улице Ленина, 17 приехало несколько пожарных и полицейских машин и скорая помощь — на месте видели сотрудников полиции со служебными собаками. В полицию поступил ложный вызов о минировании.

