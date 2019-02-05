В многоэтажном доме в Кировском районе загорелась квартира
Пожар начался в 19:35, но его до сих пор не потушили
Сегодня вечером на Затулинском жилмассиве загорелся многоэтажный дом — на вызов выехали 3 пожарных расчёта.
Фотографию с пожаром опубликовали в группе «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».
Как сообщили корреспонденту НГС в пожарно-спасательной части
Судя по фотографиям, загорелась квартира на четвёртом этаже. Жильцов эвакуировали из дома.
Сегодня к дому на улице Ленина, 17 приехало несколько пожарных и полицейских машин и скорая помощь — на месте видели сотрудников полиции со служебными собаками. В полицию поступил ложный вызов о минировании.
Если вы стали свидетелем этого события, свяжитесь с редакцией НГС в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, напишите на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Дмитрий Здорников, Александра Трофименко
Фото из архива НГС (1), vk.com/act54 (2)