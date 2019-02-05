Под Новосибирском ищут девушку: она пропала после аварии на трассе

Поисковики говорят, что её увезла скорая помощь и больше её никто не видел

В больницу доставили только трёх девушек, Наталья Федосова пропала





В Новосибирске ищут пропавшую 28-летнюю Наталью Федосову — её не видели после того, как автомобиль, в котором она ехала с подругами, попал в аварию.





Как рассказала корреспонденту НГС инфорг поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Наталья, девушка пропала 2 ноября, после аварии на Гусинобродском тракте.





«В машине ехал водитель и четыре девушки, в том числе Наталья. Водитель погиб на месте, остальных увезли в больницу, но доставили только троих. На месте аварии пропавшую не обнаружили. В больницы и морги не поступала. Мы сами пытаемся уточнить, как это получилось», — сообщила Наталья.





У пропавшей нет трёх передних зубов





Информации о том, куда могла направиться Наталья Федосова, нет. «Особые приметы: нет трёх передних зубов. Рост 164 сантиметра, полное телосложение, глаза голубые, волосы чёрные (крашеные), длинные, прямые. Была одета: чёрная кожаная куртка, чёрные трикотажные лосины, тёмно-серые осенние кроссовки, серая вязаная шапка», — говорится в ориентировке поискового отряда.





Информация о ДТП, в котором пропала Наталья Федосова, появилась в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте» 2 ноября. «Автомобиль "Опель" ехал по Гусинобродскому тракту в сторону села Плотниково, водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком КАМАЗ, груженным углем. <...> в результате аварии пострадали четыре девушки и парень, все они сейчас в больнице в тяжелом состоянии, водитель-мужчина был в состоянии клинической смерти», — сообщалось в группе.





Корреспондент НГС направил запрос в министерство здравоохранения региона с просьбой прокомментировать пропажу девушки.





20 января в Новосибирске пропала 14-летняя Юлия Смаилова — её в розыск объявил поисковый отряд «Лиза Алерт».