KIA назвала цены на роскошную легковушку уровня Mercedes S-класс

Самый оснащенный седан KIA K900 стоит 4 399 900 рублей





Компания KIA озвучила прайс-лист на новый представительский седан KIA K900, который пришел на смену модели KIA Quoris. Как и ожидалось, роскошь от корейской марки стоит вдвое дешевле немецких аналогов типа Mercedes S-класс и BMW 7-й серии, которые в базе стартуют от 5,5–7 миллионов рублей.





«На февраль должны быть несколько моделей у нас представлены. Начинаются они от 2 969 900 рублей, вилка — до 4 399 900 рублей», — сообщили в отделе продаж компании «Мегапарк» (официальный дилер KIA в Новосибирске).





Базовый K900 оснащен 3,3-литровым бензиновым атмосферником V6 (248 л.с.), автоматом, полным приводом, светодиодной оптикой, кожаным салоном, электроприводом передних сидений, трехзонным климат-контролем, медиасистемой, акустикой Krell.





Топовый седан отличается 5-литровым мотором V8 (413 л.с.), адаптивной подвеской, вентиляцией сидений, мониторами для задних пассажиров, электроприводом рулевой колонки, панорамной крышей, контролем мертвых зон, круговым обзором.



