KIA назвала цены на роскошную легковушку уровня Mercedes S-класс
Новый KIA K900 будет конкурировать с премиальными немецкими моделями
Компания KIA озвучила прайс-лист на новый представительский седан KIA K900, который пришел на смену модели KIA Quoris. Как и ожидалось, роскошь от корейской марки стоит вдвое дешевле немецких аналогов типа Mercedes S-класс и BMW 7-й серии, которые в базе стартуют от 5,5–7 миллионов рублей.
«На февраль должны быть несколько моделей у нас представлены. Начинаются они от
Базовый K900 оснащен 3,3-литровым бензиновым атмосферником V6 (248 л.с.), автоматом, полным приводом, светодиодной оптикой, кожаным салоном, электроприводом передних сидений, трехзонным климат-контролем, медиасистемой, акустикой Krell.
Топовый седан отличается 5-литровым мотором V8 (413 л.с.), адаптивной подвеской, вентиляцией сидений, мониторами для задних пассажиров, электроприводом рулевой колонки, панорамной крышей, контролем мертвых зон, круговым обзором.
Ранее свой представительский седан 7-й серии представила компания BMW — его цена варьируется от
Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.
Дмитрий Косенко
Фото kia.com