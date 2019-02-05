KIA назвала цены на роскошную легковушку уровня Mercedes S-класс

Новый KIA K900 будет конкурировать с премиальными немецкими моделями

Самый оснащенный седан KIA K900 стоит  4 399 900 рублей
Самый оснащенный седан KIA K900 стоит 4 399 900 рублей


Компания KIA озвучила прайс-лист на новый представительский седан KIA K900, который пришел на смену модели KIA Quoris. Как и ожидалось, роскошь от корейской марки стоит вдвое дешевле немецких аналогов типа Mercedes S-класс и BMW 7-й серии, которые в базе стартуют от 5,5–7 миллионов рублей.


«На февраль должны быть несколько моделей у нас представлены. Начинаются они от 2 969 900 рублей, вилка — до 4 399 900 рублей», — сообщили в отделе продаж компании «Мегапарк» (официальный дилер KIA в Новосибирске). 


Базовый K900 оснащен 3,3-литровым бензиновым атмосферником V6 (248 л.с.), автоматом, полным приводом, светодиодной оптикой, кожаным салоном, электроприводом передних сидений, трехзонным климат-контролем, медиасистемой, акустикой Krell. 


Топовый седан отличается 5-литровым мотором V8 (413 л.с.), адаптивной подвеской, вентиляцией сидений, мониторами для задних пассажиров, электроприводом рулевой колонки, панорамной крышей, контролем мертвых зон, круговым обзором. 


Ранее свой представительский седан 7-й серии представила компания BMW — его цена варьируется от 5 480 000 до 8 480 000 рублей.

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