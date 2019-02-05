К дому на улице Ленина приехали пожарные и полицейские с собаками

Корреспондент НГС увидел на месте кинологов

Пожарные и полицейские собрались напротив здания театра «Красный факел»
Пожарные и полицейские собрались напротив здания театра «Красный факел»


Сегодня вечером, 5 февраля, к дому на улице Ленина, 32 приехало несколько пожарных и полицейских машин и скорая помощь — на месте видели сотрудников полиции со служебными собаками.


Как сообщил корреспондент НГС с места событий, на перекрёстке Ленина и Революции, в двух шагах от театра кукол и театра «Красный факел», стоят 2 машины МЧС, скорая помощь, 4 автомобиля полицейских. 


«Ничего не горит, но на месте сотрудник с собакой», — коротко рассказал корреспондент.


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать, что произошло.


Информация дополняется.


16 января полиция перекрыла улицу Депутатскую в центре Новосибирска — очевидцы сообщали, что видели на месте сотрудников полиции со служебными собаками. Позднее в полиции объяснили проверку здания «Ситицентра» в Центральном районе Новосибирска звонком о бомбе.


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