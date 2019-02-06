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Еве тут жить: прокуратура потребовала сделать ремонт в жуткой квартире для девочки-инвалида

Прокурор считает, что мэрия нарушила закон, когда дала семье Лялиных квартиру без окон и света

Чиновников обязали сделать ремонт в квартире 
Чиновников обязали сделать ремонт в квартире 


Прокуратура Новосибирска проверила предоставление квартиры семье Лялиных, которая воспитывает 6-летнюю девочку-инвалида Еву. Чиновников мэрии обязали сделать в квартире ремонт и наказать виновных в нарушении Жилищного кодекса РФ и Федерального закона «О социальной защите инвалидов».


По информации прокуратуры города, Ольга Лялина имела право на предоставление внеочередного жилья для своей дочери, страдающей тяжёлой формой ДЦП и эпилепсией. Так как очередь была большой, семья сама обратилась в Первомайский суд Новосибирска и потребовала от мэрии предоставить жильё. 


Суд встал на сторону Лялиных и обязал чиновников выделить квартиру площадью 60 кв. м. Жильё семья получила, но оно нуждается в ремонте и не соответствует социальным нормам, сообщили корреспонденту НГС в прокуратуре. 


«По результатам нашей проверки, 5 февраля мы внесли в мэрию города Новосибирска представление об устранении нарушения жилищного законодательства и законодательства о социальной защите инвалидов с требованием незамедлительно провести ремонт в этом жилом помещении и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности», — рассказала помощник прокурора Новосибирска Марина Ящук. 


За эту квартиру Ольга Лялина судилась в течение 4 лет, а когда получила её, поняла, что жить в ней невозможно. «В туалет ходим в соседнее здание, мыться ездим к друзьям. В ванне вода совсем не уходит, из крана бежит только кипяток», — описывала Лялина квартиру корреспонденту НГС. Кроме ребёнка-инвалида в семье растёт и младшая дочь Василиса. 


30 января корреспондент НГС отправила запрос в пресс-центр мэрии с просьбой объяснить, почему семье Ольги Лялиной дали квартиру в таком состоянии. Ответ на запрос в мэрии ещё не дали, пообещав предоставить его в срок до 20 февраля. 


На этой неделе стало известно об увольнении главы городского управления по жилищным вопросам Дмитрия Рыбалко. Подразделение, которое он возглавлял, в частности, занимается расселением ветхого жилья и предоставлением квартир инвалидам. 

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