В Новосибирске из-за морозов отменили «Лыжню России»

Новосибирск впервые стал столицей гонки«Лыжня России», но из-за морозов соревнования перенесли





Из-за сильных морозов организаторы перенесли массовую гонку «Лыжня России».





«Центральный старт "Лыжни России – 2019", который должен был состояться в Новосибирской области в субботу, 9 февраля, переносится по погодным условиям на 17 февраля 2019 года (воскресенье). Время старта единой гонки на 10 км остаётся прежним — 12:00. Места проведения прежние: в Новосибирске — лыжная база имени Алика Тульского, и в районных центрах Новосибирской области», — сообщили в минспорта Новосибирской области.







В этом году Новосибирск выбрали столицей гонки. На открытие должны были приехать министр спорта РФ Павел Колобков, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, также организаторы приглашали олимпийских чемпионов — биатлонистов Светлану Шмуратову и Сергея Тарасова, лыжницу Зинаиду Амосову. Сейчас оргкомитет «Лыжни России» договаривается, чтобы известные спортсмены всё-таки прилетели в Новосибирск 17 февраля.





Холода пришли в Новосибирск в конце прошлой недели: из-за низких температур сперва отменили лыжную гонку в Академгородке, а к вечеру стало известно, что Союз биатлонистов России перенёс 5-й этап Кубка России «Приз Глинского» из Новосибирска в Ижевск.