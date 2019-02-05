«85 рублей в день»: новосибирский депутат решил месяц ездить на общественном транспорте

Он отказался от Nissan X-Trail и в первый же день эксперимента замёрз в трамвае

Яковлев решил проверить, как работает транспорт в морозы
Яковлев решил проверить, как работает транспорт в морозы


Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев решил в течение месяца ездить только на общественном транспорте — он решил проверить, как работает транспорт в морозы.


Как рассказал корреспонденту НГС Роман Яковлев, большую часть своих поездок до этого он совершал на автомобиле. «10 лет я автолюбитель, и большую часть своего графика я передвигаюсь на автомобиле (депутат ездит на Nissan X-Trail. — Прим. ред.)Идея была в чём: у нас сейчас стоят аномальные морозы, и уже в ряде районов побиты рекорды самых холодных температур. 


Мне было интересно, как у нас работает общественный транспорт в такую погоду. Могу сказать, что я поставил ему твёрдую четвёрку, несмотря на холода», — говорит депутат-коммунист.


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Друзья, на очереди троллейбус 24 маршрут) прождал я на остановке вместо обещанных 5 минут, почти 8 мин. Но это не критично хоть на улице и мороз, в отличии от 14 трамвая здесь тепло)) И не смотря на одну неработающую дверь (видимо, чтобы не выстужать транспорт при остановках), я с позитивом перееду на нем с правого на левый берег) на очереди...!? P.S. Правильно, автобус и вместе с ним финиш "тест-драйва" общественного транспорта)

Публикация от Роман Яковлев (@iakovlevroman1984)


Яковлев уточнил, что вчера он испытал почти все виды городского общественного транспорта, кроме маршрутного такси. «Я работаю в Калининском районе, и мне нужно было добраться из Ленинского с двумя пересадками. Метро — здесь всё здорово, быстро, тепло и классно. 


Но потом меня ожидал дикий, лютый мороз в 14-м трамвае. Никакие печки не справлялись, плюс ещё трамвай попал в аварию. 


Ну и на обратном пути я проехал на 24-м троллейбусе с правого берега на левый до площади Станиславского и потом на автобусе. 85 рублей за день — это приемлемая для меня сумма», — поделился первыми впечатлениями от эксперимента Роман Яковлев.


Красный маршрут — метро. Зелёный — трамвай № 14. Фиолетовый — троллейбус № 24. Бирюзовый — автобус № 28. Роман Яковлев живёт на «Студенческой», работает на Учительской, а до Заксобрания добирается на метро до «Октябрьской»


Депутат также отметил, что ему понравилось решение некоторых водителей не открывать передние и задние двери. «Видимо, чтобы не выстужать салон — очень правильное решение в холода. [Хотелось бы] своими примерами показать всем остальным, что нет ничего страшного в общественном транспорте. Самая главная цель — понять насколько комфортно и удобно ездить в общественном транспорте. Надеюсь в месяц уложиться в 1,5 тысячи рублей», — пояснил Яковлев.


В середине декабря новосибирец, пользовавшийся машиной и общественным транспортом, устал от пробок и решил попробовать добираться до своей работы пешком — получилось на 30 минут быстрее, чем на автобусе.

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