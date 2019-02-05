«85 рублей в день»: новосибирский депутат решил месяц ездить на общественном транспорте
Он отказался от Nissan X-Trail и в первый же день эксперимента замёрз в трамвае
Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев решил в течение месяца ездить только на общественном транспорте — он решил проверить, как работает транспорт в морозы.
Как рассказал корреспонденту НГС Роман Яковлев, большую часть своих поездок до этого он совершал на автомобиле. «10 лет я автолюбитель, и большую часть своего графика я передвигаюсь на автомобиле (депутат ездит на Nissan X-Trail. — Прим. ред.). Идея была в чём: у нас сейчас стоят аномальные морозы, и уже в ряде районов побиты рекорды самых холодных температур.
Мне было интересно, как у нас работает общественный транспорт в такую погоду. Могу сказать, что я поставил ему твёрдую четвёрку, несмотря на холода», — говорит депутат-коммунист.
Яковлев уточнил, что вчера он испытал почти все виды городского общественного транспорта, кроме маршрутного такси. «Я работаю в Калининском районе, и мне нужно было добраться из Ленинского с двумя пересадками. Метро — здесь всё здорово, быстро, тепло и классно.
Но потом меня ожидал дикий, лютый мороз в 14-м трамвае. Никакие печки не справлялись, плюс ещё трамвай попал в аварию.
Ну и на обратном пути я проехал на 24-м троллейбусе с правого берега на левый до площади Станиславского и потом на автобусе. 85 рублей за день — это приемлемая для меня сумма», — поделился первыми впечатлениями от эксперимента Роман Яковлев.
Депутат также отметил, что ему понравилось решение некоторых водителей не открывать передние и задние двери. «Видимо, чтобы не выстужать салон — очень правильное решение в холода. [Хотелось бы] своими примерами показать всем остальным, что нет ничего страшного в общественном транспорте. Самая главная цель — понять насколько комфортно и удобно ездить в общественном транспорте. Надеюсь в месяц уложиться в 1,5 тысячи рублей», — пояснил Яковлев.
В середине декабря новосибирец, пользовавшийся машиной и общественным транспортом, устал от пробок и решил попробовать добираться до своей работы пешком — получилось на 30 минут быстрее, чем на автобусе.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Дмитрий Здорников
Фото instagram.com/iakovlevroman1984