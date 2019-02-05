Новосибирец покорил жюри престижного конкурса шикарным снимком алтайской реки

Сделанная на Алтае фотография претендует на победу в конкурсе, который проводит компания Sony





Новосибирский фотограф Олег Кугаев вошёл в число главных претендентов на победу в престижном международном фотоконкурсе Sony World Photography Awards.







Снимок новосибирца «Река Саржематы» попал в шорт-лист в категории «Пейзаж», сообщается на сайте Всемирной организации фотографии, которая наряду с компанией Sony выступает в качестве организатора фотоконкурса.







Кроме Олега Кугаева на победу в этой номинации претендуют ещё 11 фотографов из США, Великобритании, Франции, Индии, Италии, Японии, Малайзии, Румынии, Новой Зеландии, Норвегии и Тайваня. Имя победителя станет известно 26 февраля.







Как рассказал корреспонденту НГС фотограф Олег Кугаев, представленную на конкурсе фотографию он сделал летом прошлого года во время поездки в Сайлюгемский национальный парк в Республике Алтай.





«Я туда поехал в надежде поснимать снежного барса, но за всю экспедицию я всё-таки не встретил ни одного барса, но сделал прекрасные другие пейзажные фотографии. Одна из них получилась вот такой», — пояснил Олег Кугаев.







Все работы, вошедшие в шорт-лист, будут напечатаны в книге победителей фотоконкурса Sony World Photography Awards. Кроме того, их покажут на выставке, которая будет проходить в лондонском Сомерсет-Хаусе с 18 апреля по 6 мая, сообщается на сайте фотоконкурса.







Ранее Олег Кугаев победил в конкурсе National Geographic с красивым снимком Камчатки.

