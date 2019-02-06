Кормят, поят и стригут: 2ГИС назвал самые популярные компании 2018 года
В список лучших попали Музей смерти, торговый центр «Колорлон» и отель «Шишка»
Сервис 2ГИС опубликовал результаты своего рейтинга популярных компаний. Рейтинг составлялся автоматически для 84 городов России, Украины, Казахстана и Кыргызстана.
Как пояснили в 2ГИС, отбор претендентов вёлся «с помощью технологий big data».
«Специальный алгоритм учитывал количество обращений к карточке компании в справочнике, переходов на её сайт, звонков, построенных маршрутов и, разумеется, число отзывов и среднюю оценку клиентов», — говорится в официальном сообщении 2ГИС.
Всего с помощью алгоритма сервис проанализировал более 260 тысяч организаций, которым пользователи поставили более 900 тысяч оценок в 84 городах.
Затем шорт-лист компаний оценили специалисты 2ГИС, которые уже вручную определяли победителей, учитывая не только оценки, но и «содержание свежих отзывов посетителей о компаниях».
В Новосибирске 2ГИС раздал награды в 23 категориях (их количество могло колебаться от города к городу. — Прим. ред.). В рейтинге указаны предприятия, занявшие первое, второе и третье места, а также «открытие года» — заведения, признанные лучшими среди появившихся в прошлом году.
Относительно предсказуемым получились разделы, связанные с общепитом. Так, лучшим кафе признана траттория «Папа Карло». Второе и третье места заняли «Креп де кофе» и грузинский ресторанчик «Арагви» соответственно, а открытием года признано Port cafe.
Лучшим пивным баром стал John Gregor OLD PUB. Второе и третье места — у The ROOKS и Schulz. Интересно, что обладатели первого и третьего мест принадлежат одному и тому же владельцу. Открытием года здесь стала «Barbara ждёт».
Лучшим винным баром стал Pardon my French, а второе и третье места достались Le Pin и InVino. Открытием года среди винных баров в 2ГИС посчитали обновивший свои интерьер и меню бар Ruby.
Лучшим рестораном названа RomaAntica — «расширенная» версия траттории «Папа Карло». Второе и третье места достались ресторанам «На даче» (проект группы «Конквест») и #СИБИРЬСИБИРЬ компании ресторатора Дениса Иванова. Открытием года стало заведение «Кино, вино и домино», которое могло бороться и за звание лучшего винного бара.
Среди национальных кухонь лучшим стал «Баранжар». Второе и третье места достались мексиканскому кафе New Mexico и китайскому ресторанчику Shifu. Открытием года среди этнической кухни стала сеть вьетнамских закусочных Pho.
Несколько неожиданным получился список лучших точек в категории «стритфуд». Лучшей здесь названа бургерная Spot & Choo's из Академгородка, а второе и третье места ушли к полноценному бару Fry и бургерным «Бургерс» (это единственный пример, действительно соответствующий понятию «стритфуд» не только блюдами, но и форматом работы).
В разделе кофеен среди лучших из известных сетей оказалась только «Академия кофе», занявшая второе место. Лучшим же в 2ГИС назвали давно работающее, но совсем небольшое несетевое заведение «Кардамон». Третье место отдали почему-то вообще бару Please.Don't stick, известному больше своими огромными молочными коктейлями. Открытием года же здесь стала пекарня «Булки печь», главное блюдо которой — круассаны.
Лучшей доставкой названа «Додо Пицца». Второе и третье места — у «Империи восходящего солнца» и Chef lunch. Открытия года в этой категории не обнаружено.
Лучшими супермаркетами стали «Бахетле» (1-е место), затем идут «Ашан» и «Добрянка». Заметных новичков здесь в прошлом году тоже не оказалось.
Лучшим торговым комплексом ожидаемо стала «МЕГА». Второе место уже выглядит не столь очевидным — это ТРЦ «Эдем» в Академгородке. А получивший третье место «ВТД&Колорлон» вообще является специализированным торговым комплексом, посвящённым ремонту и строительству. Открытием здесь стала «Река» на речном вокзале.
Неожиданным оказалось и второе место в категории «кинотеатры», которое ушло залу «Синема», занимающемуся показом документальных и некассовых фильмов. Первое место здесь заняла «Победа», а третье досталось мультиплексу «Люксор» в ТРЦ «Галерея Новосибирск».
Но самый странный выбор 2ГИС продемонстрировал в номинации «театры и музеи». Первое место здесь ушло этнопарку «Территория Сибири», второе получил Музей мировой погребальной культуры, который работает при крематории, а третье — Музей Солнца. То, что в 2ГИС следят за театрами, показывает победитель в номинации «открытие года» — им стал новый театр «Понедельник выходной».
Лучшей гостиницей города, по версии 2ГИС, стал отель «Абникум». Отель расположен в Кировском районе, в промзоне и специализируется на проведении мероприятий. Второе и третье места заняли Park Inn и парк-отель «Шишка».
Лучшим фитнес-центром стал столичный World Class, а второе и третье места в этой категории — у «Логова» и Cross Fit Berloga.
Лучшее СТО — «Сто лошадок» (второе и третье места — «Сармат» и «Топ Моторс»).
Лучшие парикмахерские — Famous (1-е место), далее — Logovo и REDKEN LOFT. Победителями в разделе «красота» стали Permanent & Make-up Studio ESELEVICH, студия бровей BREZHNEV и ногтевая студия Nail Zone.
2ГИС определяет лучшие компании уже пятый раз, а в прошлом году свою «Народную премию», результаты которой основаны исключительно на данных голосования, сервису вручил НГС. Часть номинаций в обеих премиях совпадает — желающие могут сравнить прямое волеизъявление народа и выбор, сделанный по сложным алгоритмам специалистами 2ГИС.
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Стас Соколов
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