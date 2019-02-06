Кормят, поят и стригут: 2ГИС назвал самые популярные компании 2018 года

2ГИС определяет популярность заведений по целому ряду факторов





Сервис 2ГИС опубликовал результаты своего рейтинга популярных компаний. Рейтинг составлялся автоматически для 84 городов России, Украины, Казахстана и Кыргызстана.







Как пояснили в 2ГИС, отбор претендентов вёлся «с помощью технологий big data».





«Специальный алгоритм учитывал количество обращений к карточке компании в справочнике, переходов на её сайт, звонков, построенных маршрутов и, разумеется, число отзывов и среднюю оценку клиентов», — говорится в официальном сообщении 2ГИС.





Всего с помощью алгоритма сервис проанализировал более 260 тысяч организаций, которым пользователи поставили более 900 тысяч оценок в 84 городах.







Затем шорт-лист компаний оценили специалисты 2ГИС, которые уже вручную определяли победителей, учитывая не только оценки, но и «содержание свежих отзывов посетителей о компаниях».







В Новосибирске 2ГИС раздал награды в 23 категориях (их количество могло колебаться от города к городу. — Прим. ред.). В рейтинге указаны предприятия, занявшие первое, второе и третье места, а также «открытие года» — заведения, признанные лучшими среди появившихся в прошлом году.







Сеть «Папа Карло» своими двумя заведениями попала на первое место сразу в двух номинациях





Относительно предсказуемым получились разделы, связанные с общепитом. Так, лучшим кафе признана траттория «Папа Карло». Второе и третье места заняли «Креп де кофе» и грузинский ресторанчик «Арагви» соответственно, а открытием года признано Port cafe.







Лучшим пивным баром стал John Gregor OLD PUB. Второе и третье места — у The ROOKS и Schulz. Интересно, что обладатели первого и третьего мест принадлежат одному и тому же владельцу. Открытием года здесь стала «Barbara ждёт».







Лучший винный бар Pardon my French уже не первый раз получает призовые места в разных номинациях





Лучшим винным баром стал Pardon my French, а второе и третье места достались Le Pin и InVino. Открытием года среди винных баров в 2ГИС посчитали обновивший свои интерьер и меню бар Ruby.







Лучшим рестораном названа RomaAntica — «расширенная» версия траттории «Папа Карло». Второе и третье места достались ресторанам «На даче» (проект группы «Конквест») и #СИБИРЬСИБИРЬ компании ресторатора Дениса Иванова. Открытием года стало заведение «Кино, вино и домино», которое могло бороться и за звание лучшего винного бара.







Среди национальных кухонь лучшим стал «Баранжар». Второе и третье места достались мексиканскому кафе New Mexico и китайскому ресторанчику Shifu. Открытием года среди этнической кухни стала сеть вьетнамских закусочных Pho.







В категории «стритфуд» два первых места заняли стационарные заведения, у которых уличная еда является просто частью концепции





Несколько неожиданным получился список лучших точек в категории «стритфуд». Лучшей здесь названа бургерная Spot & Choo's из Академгородка, а второе и третье места ушли к полноценному бару Fry и бургерным «Бургерс» (это единственный пример, действительно соответствующий понятию «стритфуд» не только блюдами, но и форматом работы).







Небольшое несетевое заведение опередило куда более активных конкурентов





В разделе кофеен среди лучших из известных сетей оказалась только «Академия кофе», занявшая второе место. Лучшим же в 2ГИС назвали давно работающее, но совсем небольшое несетевое заведение «Кардамон». Третье место отдали почему-то вообще бару Please.Don't stick, известному больше своими огромными молочными коктейлями. Открытием года же здесь стала пекарня «Булки печь», главное блюдо которой — круассаны.







Лучшей доставкой названа «Додо Пицца». Второе и третье места — у «Империи восходящего солнца» и Chef lunch. Открытия года в этой категории не обнаружено.







Лучшими супермаркетами стали «Бахетле» (1-е место), затем идут «Ашан» и «Добрянка». Заметных новичков здесь в прошлом году тоже не оказалось.







На второе место в категории «торговый центр» вырвался «Эдем»





Лучшим торговым комплексом ожидаемо стала «МЕГА». Второе место уже выглядит не столь очевидным — это ТРЦ «Эдем» в Академгородке. А получивший третье место «ВТД&Колорлон» вообще является специализированным торговым комплексом, посвящённым ремонту и строительству. Открытием здесь стала «Река» на речном вокзале.







Лучшим кинотеатром ожидаемо стала «Победа»





Неожиданным оказалось и второе место в категории «кинотеатры», которое ушло залу «Синема», занимающемуся показом документальных и некассовых фильмов. Первое место здесь заняла «Победа», а третье досталось мультиплексу «Люксор» в ТРЦ «Галерея Новосибирск».







Но самый странный выбор 2ГИС продемонстрировал в номинации «театры и музеи». Первое место здесь ушло этнопарку «Территория Сибири», второе получил Музей мировой погребальной культуры, который работает при крематории, а третье — Музей Солнца. То, что в 2ГИС следят за театрами, показывает победитель в номинации «открытие года» — им стал новый театр «Понедельник выходной».





Единственным широко известным отелем в первой тройке оказался Park Inn





Лучшей гостиницей города, по версии 2ГИС, стал отель «Абникум». Отель расположен в Кировском районе, в промзоне и специализируется на проведении мероприятий. Второе и третье места заняли Park Inn и парк-отель «Шишка».







Лучшим фитнес-центром стал столичный World Class, а второе и третье места в этой категории — у «Логова» и Cross Fit Berloga.





Лучшее СТО — «Сто лошадок» (второе и третье места — «Сармат» и «Топ Моторс»).





Лучшие парикмахерские — Famous (1-е место), далее — Logovo и REDKEN LOFT. Победителями в разделе «красота» стали Permanent & Make-up Studio ESELEVICH, студия бровей BREZHNEV и ногтевая студия Nail Zone.







2ГИС определяет лучшие компании уже пятый раз, а в прошлом году свою «Народную премию», результаты которой основаны исключительно на данных голосования, сервису вручил НГС. Часть номинаций в обеих премиях совпадает — желающие могут сравнить прямое волеизъявление народа и выбор, сделанный по сложным алгоритмам специалистами 2ГИС.