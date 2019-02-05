Мэрия начнёт следить за скоростью маршруток

С 1 июля в маршрутках появятся тахографы и онлайн-кассы





С 1 июля в новосибирском городском общественном транспорте поставят тахографы — они будут показывать информацию о скорости и маршруте движения.







«Данные контрольные устройства предназначены для непрерывной, некорректируемой регистрации информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей подвижного состава», — объяснили в мэрии в ответ на запрос НГС.





Тахографы установят до 1 июля во всех маршрутках, автобусах, троллейбусах и трамваях.







Пока такая техника — обязательное требование для междугородних автобусов и большегрузов.





Кроме того, с 1 июля одновременно с тахографами в городском транспорте появятся онлайн-кассы — теперь чеки будут выдавать не только пассажирам троллейбусов и трамваев, но и тем, кто едет на маршрутках.







«С 1 июля для обеспечения интересов граждан и организаций, защиты прав потребителей, обеспечения установленного порядка осуществления расчетов, полноты учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей, в том числе в целях налогообложения и обеспечения установленного порядка оборота товаров, перевозчики различных форм собственности должны оборудовать подвижной состав контрольно-кассовой техникой», — сообщили в пресс-центре мэрии.







Новосибирские перевозчики уже готовятся к обновлениям. Установку одной онлайн-кассы они оценили примерно в 30 тысяч рублей. Одни предприниматели считают, что это поможет им контролировать выручку, другие считают, что это увеличит долг мэрии за перевозку льготников.

