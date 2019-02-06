В Новосибирске начали снимать детектив об угнанной машине с подарками Деда Мороза
Фильм сделают до конца зимы, а в широкий прокат он попадёт к следующему Новому году
В Новосибирске начались съёмки короткометражного новогоднего детектива «Главное — верить». Для его производства объединили усилия две новосибирские кинокомпании, Junior Film и AURUMfilm.
«Это наш совместный фильм с Олегом Захаровым. Он режиссёром выступает. <…> А наши — дети, которые снимались уже не в одном фильме. Планируем снять всё уже в начале марта. Потом монтаж, переозвучка на студии… Закрытую премьеру, думаю, проведём в конце весны – начале лета, а премьера в кинотеатре и на YouTube будет в конце года, так как фильм новогодний», — рассказала корреспонденту НГС директор кинокомпании Junior Film и продюсер фильма Наталья Рузайкина.
Детектив «Главное — верить», по словам Рузайкиной, рассказывает о школьниках — противостоянии двух шестых классов и подготовке школы к Новому году. Центральное событие сюжета — угон стоявшего у школы автомобиля с подарками Деда Мороза, после которого ученики начинают собственное расследование.
Это уже второй игровой фильм про Новый год, который снимают в этом году в Новосибирске. В середине января началась работа над двухсерийной новогодней семейной комедией «Сказка наяву». Фильм рассказывает о разочарованном Деде Морозе, который отправился на пенсию.
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Илья Калинин
Фото предоставлены Натальей Рузайкиной