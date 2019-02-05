#дубакчеллендж: новосибирцы присоединились к флешмобу с ледяными брызгами кипятка на морозе

Горожане начали выкладывать в соцсети красивые снимки с застывающим кипятком

Подобный эксперимент на прошлой неделе провели и корреспонденты НГС
Подобный эксперимент на прошлой неделе провели и корреспонденты НГС


Новосибирцы присоединились к массовому флешмобу #дубакчеллендж и начали выкладывать в соцсетях фотографии с кипятком, который разливают на морозе.


Участники флешмоба по всей Сибири повторяют эксперимент, основанный на эффект Мпембы, когда горячая вода, нарушая первый закон термодинамики, за доли секунды при низких температурах превращается в ледяные кристаллы.


«Видели с дочкой подобные фотографии в Instagram, нам понравился эффект, решили попробовать. Было всего 2 дубля, мы замерзли», — сообщила корреспонденту НГС одна из участниц флешмоба Людмила Гильяшова.




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Ну все ! С морозом я наигралась , можно включать отопление в Сибири 😊 ⠀ Все , что хотела попробовать - сделала . Шары мыльные на морозе подула , кристаллики посмотрела , руки отморозила ) Эксперимент с парадоксом Мбембы провела ( или , проще говоря , кипяток на морозе повыливала ) , в #дубакчеллендж поучаствовала , в мокром пуховике побегала 🤦🏻‍♀️. Можно и тепла подкинуть 🤗 ⠀ Но , прогноз обещает -продолжение морозов . Хочу ещё экспериментов ! Если вы знаете , что интересного можно ещё сделать в такую погоду - расскажите ! ⠀ ❄️❄️❄️ ⠀ #сибирь #мороз #эффектмпембы #фото #фотографновосибирск #фотосессияновосибирск #фотосесссиянаприроде #фотографируюкрасоту #пленэр #мыльныйпузырь #panifoto #photographer #photography #photo #siberia #winter

Публикация от PANIFOTO ᴘʜᴏᴛᴏɢʀᴀᴘʜᴇʀ (@panifoto)


Морозы, которые позволяют провести подобный эксперимент, стоят в Новосибирске с прошлой пятницы. В тот день корреспонденты НГС также сняли ролик с замерзающим кипятком.



Свои фотографии выкладывают и жители Красноярска, Барнаула, Новокузнецка и других сибирских городов, где сейчас стоит по-настоящему холодная погода. 





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