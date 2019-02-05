#дубакчеллендж: новосибирцы присоединились к флешмобу с ледяными брызгами кипятка на морозе
Горожане начали выкладывать в соцсети красивые снимки с застывающим кипятком
Новосибирцы присоединились к массовому флешмобу #дубакчеллендж и начали выкладывать в соцсетях фотографии с кипятком, который разливают на морозе.
Участники флешмоба по всей Сибири повторяют эксперимент, основанный на эффект Мпембы, когда горячая вода, нарушая первый закон термодинамики, за доли секунды при низких температурах превращается в ледяные кристаллы.
«Видели с дочкой подобные фотографии в Instagram, нам понравился эффект, решили попробовать. Было всего 2 дубля, мы замерзли», — сообщила корреспонденту НГС одна из участниц флешмоба Людмила Гильяшова.
Морозы, которые позволяют провести подобный эксперимент, стоят в Новосибирске с прошлой пятницы. В тот день корреспонденты НГС также сняли ролик с замерзающим кипятком.
Свои фотографии выкладывают и жители Красноярска, Барнаула, Новокузнецка и других сибирских городов, где сейчас стоит по-настоящему холодная погода.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова (1), instagram.com (2–4)