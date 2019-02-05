15 новосибирцев попали в больницы из-за лютого холода

Крепкие морозы прибавили работы врачам скорой помощи

Только за три дня помощь врачей понадобилась 27 пациентам с обморожениями и переохлаждениями
Только за три дня помощь врачей понадобилась 27 пациентам с обморожениями и переохлаждениями


За первые дни лютых морозов в Новосибирской области врачи скорой помощи 27 раз выезжали на вызовы к пациентам с переохлаждениями и обморожениями — в некоторых случаях травмы были настолько серьёзными, что пациентов положили в больницу.


Статистику по обморожениям и переохлаждениям корреспонденту НГС предоставили в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области.


По информации ведомства, только за пятницу, 1 февраля, помощь врачей понадобилась шести пациентам с холодовыми травмами. Четыре вызова пришлись на Новосибирск. Там обморожения получили три человека — всех их госпитализировали, ещё одного пациента врачи скорой помощи увезли в травмпункт с диагнозом «переохлаждение».


В субботу, 2 февраля, региональный минздрав насчитал в Новосибирской области семь случаев обморожений и два переохлаждения. Как и в предыдущие сутки, чаще всего за помощью обращались пациенты из Новосибирска. Четырёх из них врачам пришлось госпитализировать с обморожениями.


Больше всего холодовых травм в конце минувшей недели пришлось на воскресенье, 3 февраля, — в этот день скорая помощь 12 раз выезжала к пациентам с обморожениями и переохлаждениями. 


«Новосибирск: 6 случаев обморожений, из них 2 случая с госпитализацией. Область: 5 случаев обморожений, из них 4 госпитализации, одно переохлаждение без госпитализации», — сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.


Всего, по данным ведомства, за первые три дня февраля в больницы положили 15 обморозившихся пациентов из Новосибирска и области.


Устойчивые морозы за –30 вот уже несколько дней не дают покоя новосибирцам. Из-за холода дорожники перешли на усиленный режим работы: они стали чаще патрулировать трассы, чтобы вовремя помочь замерзающим водителям. На Михайловской набережной закрылся ледовый городок — его администрация тоже решила ждать потепления. Да и машин на улицах города стало заметно меньше, а это значит, что какие-то из них окончательно вымерзли, не справившись с постоянными холодными запусками. Редакция НГС напомнила водителям основные правила, которые позволяют гарантированно завести машину после холодной ночи. 

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