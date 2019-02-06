Потепления не ждите: арктический антициклон несёт в Новосибирск новые морозы
Холода будут стоять как минимум до конца рабочей недели
Накрывшие Новосибирскую область морозы задержатся ещё на несколько дней — до конца рабочей недели потепления ждать не стоит.
«К сожалению, ситуация радикально не меняется: по-прежнему гребень арктического антициклона, центр которого на севере Западной Сибири, протягивает свои щупальца, свои отроги на нашу территорию, и мы удерживаемся в полосе холода», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
По его данным, сегодня днём в Новосибирске будет около –24 градусов. В четверг и пятницу, 7 и 8 февраля, морозы усилятся. В эти дни ночная температура в городе будет держаться на уровне –34…–35 градусов, в пригороде — на уровне –38…–42. Днём ожидается –27…–28 градусов.
Холода в Новосибирской области будут сопровождаться изморозью, туманами, гололедицей. Также, по словам Ренада Ягудина, снова могут быть «предпосылки к ухудшению экологической ситуации», то есть вырастет концентрация загрязняющих веществ в приземном слое. Осадки при этом маловероятны.
Пока синоптики с осторожностью говорят о том, когда погода изменится. «Можно с некоторой долей очень осторожного оптимизма предполагать, что [это произойдёт], может быть, после 11–12 [февраля]», — пояснил Ренад Ягудин.
Он напомнил, что, согласно прогнозу, первая декада февраля в целом будет на 8–10 градусов холоднее нормы.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова