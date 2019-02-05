Около арбитражного суда открылся ресторан с мороженым и икрой из пива

Меню нового пивного ресторана VAER, открывшегося на улице Декабристов, 41, состоит наполовину из авторской и молекулярной кухни





Напротив Арбитражного суда Новосибирской области и здания Сибирского института управления РАНХиГС (бывший СибАГС. — Прим. ред.) открылся ресторан VAER с авторской кухней, где к любому заказанному блюду предлагают отдельный сорт пива.







Шеф-повар ресторана Владимир Черняев (справа) за приготовлением десертов





«Мы рекомендуем нашим гостям блюда вместе с пивом: именно сочетание вкуса пива со вкусом самого блюда. <…> Это первый ресторан с такой концепцией. Он отличается от нашего ресторана в "Сибирском Молле". <…> Здесь авторская подача и авторская кухня», — сообщила корреспонденту НГС маркетолог компании VAER Марина Зуева.







Некоторые блюда меню из разряда молекулярной кухни. При довольно необычном виде в них используются вполне привычные ингредиенты





Оригинальных авторских блюд от шеф-повара Владимира Черняева в меню ресторана около половины. Среди позиций есть — мороженое из тёмного пива (50 рублей за шарик) и десерт «Клафути с вишней» с пивной икрой (340 рублей).







Десерт с мороженым готовят на основе тёмного пива





«Есть у нас десерт, который подаётся с икрой из пива. Это молекулярная кухня — мы сами делаем икру. Визуально это обычная икра коричневого цвета, но внутри — пиво. Десерт этот [делается] по типу запеканки: вишня, сливки, творог и вот эти акценты хмеля», — рассказал шеф-повар ресторана Владимир Черняев.







В ресторане 12 сортов пива





Средний чек без алкоголя в ресторане VAER — в пределах 1500 рублей на человека.





В конце 2018 года у вокзала открылся «ресторан здорового питания» с десертом почти за 90 тысяч рублей и кусочком торта ценой в 1500 рублей.