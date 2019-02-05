Около арбитражного суда открылся ресторан с мороженым и икрой из пива
В новом заведении гостям к каждому заказанному блюду предлагают особый сорт напитка
Напротив Арбитражного суда Новосибирской области и здания Сибирского института управления РАНХиГС (бывший СибАГС. — Прим. ред.) открылся ресторан VAER с авторской кухней, где к любому заказанному блюду предлагают отдельный сорт пива.
«Мы рекомендуем нашим гостям блюда вместе с пивом: именно сочетание вкуса пива со вкусом самого блюда. <…> Это первый ресторан с такой концепцией. Он отличается от нашего ресторана в "Сибирском Молле". <…> Здесь авторская подача и авторская кухня», — сообщила корреспонденту НГС маркетолог компании VAER Марина Зуева.
Оригинальных авторских блюд от шеф-повара Владимира Черняева в меню ресторана около половины. Среди позиций есть — мороженое из тёмного пива (50 рублей за шарик) и десерт «Клафути с вишней» с пивной икрой (340 рублей).
«Есть у нас десерт, который подаётся с икрой из пива. Это молекулярная кухня — мы сами делаем икру. Визуально это обычная икра коричневого цвета, но внутри — пиво. Десерт этот [делается] по типу запеканки: вишня, сливки, творог и вот эти акценты хмеля», — рассказал шеф-повар ресторана Владимир Черняев.
Средний чек без алкоголя в ресторане VAER — в пределах 1500 рублей на человека.
В конце 2018 года у вокзала открылся «ресторан здорового питания» с десертом почти за 90 тысяч рублей и кусочком торта ценой в 1500 рублей.
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Илья Калинин
Фото автора