В Кировском районе назначили нового главу администрации

Новым главой стал бывший первый заместитель районной администарции Андрей Выходцев





Сегодня, 5 февраля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил нового главу администрации Кировского района — им стал бывший первый заместитель главы по городскому хозяйству Андрей Выходцев.





Об этом Анатолий Локоть сообщил на собрании, посвящённом основным итогам социально-экономического развития района в 2018 году.





«С особым выражением хотел бы сказать слова благодарности Андрею Гончарову (бывший глава Кировского района. — Прим. ред.), с которым 5 лет мы работали. В этом периоде было много трудного, сложного, не всё было гладко.





Должен вам сообщить о своём решении, сегодня утром я подписал документы о назначении главы администрации Кировского района — им стал Андрей Выходцев», — сказал Анатолий Локоть.





По словам Локтя, решение о назначении на эту должность Андрея Выходцева было логичным.





«Долгое время Андрей Выходцев работал первым заместителем, нёс большую нагрузку по поиску решений каких-то по хозяйственным вопросам. Он некоторое время исполнял обязанности.





Я думаю, что все кировчане восприняли это нормально. Для меня это тоже понятная фигура, сложившиеся давно отношения. Времени нет учиться, делать какие-то пересадки, нужно работать дальше», — пояснил свой выбор Анатолий Локоть.





Андрей Выходцев работает в администрации Кировского района с 2001 года. В 2010 году он был назначен заместителем главы администрации по организационной работе, а с 2014 года занял должность первого заместителя главы.





В конце декабря стало известно, что глава Кировского района Новосибирска Андрей Гончаров ушёл в отставку. Позднее уволенный глава Кировского района перешёл на работу в правительство Новосибирской области. При этом последнюю аварию, произошедшую в Кировском районе, из-за которой без отопления и воды остались почти 200 домов, мэр назвал «дембельским аккордом» Андрея Гончарова.