Конфискованные у чиновника дорогие часы решили продать со скидкой 60%
Эти часы нашли дома у Илгиза Гарифуллина — его уже признали виновным во взяточничестве
Новосибирское Росимущество снизило цену на часы, найденные в доме у бывшего чиновника Росрезерва Илгиза Гарифуллина — две недели назад его признали виновным в получении взяток.
Ведомство повторно выставило на аукцион 4 модели часов — в первый раз торги объявили в декабре 2018 года.
«Начальная цена часов снижена на 60% в связи с отсутствием заявок в рамках объявления предыдущих торгов», — сообщает Росимущество.
Сейчас ведомство оценило четыре модели часов в 543 тысячи рублей.
В том числе за
Цена швейцарских Audemars Piguet с корпусом и браслетом стального цвета Royal Oak начинается от
Швейцарские часы марки Zenith стального цвета с кожаным ремешком темно-коричневого цвета, прошитым белыми нитками, со стальной застежкой, оценены в
Последний лот — итальянские часы Luminor Panerai в корпусе стального цвета с кожаным ремешком светло-коричневого цвета — стоит
Конкретные модели часов в документах не указаны. Например, на сайте компании Ulysse Nardin стоимость часов начинается от 400 тысяч рублей.
В документах, приложенных к лотам, сообщается, что часы обращены в доход государства на основании решения Заельцовского районного суда от 15 марта 2017 года.
В этом решении отмечается, что часы были изъяты в доме бывшего заместителя руководителя управления Росрезерва по Сибирскому федеральному округу Илгиза Гарифуллина.
Торги пройдут 7 марта.
В конце января Заельцовский районный суд Новосибирска признал Гарифуллина виновным во взяточничестве — его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 100 миллионов рублей.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Елена Громкова
Фото panerai.com (1), roseltorg.ru (2–5)