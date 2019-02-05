Конфискованные у чиновника дорогие часы решили продать со скидкой 60%

Эти часы нашли дома у Илгиза Гарифуллина — его уже признали виновным во взяточничестве

Среди конфискованных часов были часы марки Luminor Panerai





Новосибирское Росимущество снизило цену на часы, найденные в доме у бывшего чиновника Росрезерва Илгиза Гарифуллина — две недели назад его признали виновным в получении взяток.





Ведомство повторно выставило на аукцион 4 модели часов — в первый раз торги объявили в декабре 2018 года.





«Начальная цена часов снижена на 60% в связи с отсутствием заявок в рамках объявления предыдущих торгов», — сообщает Росимущество.





Сейчас ведомство оценило четыре модели часов в 543 тысячи рублей.





В том числе за 93 447,63 рубля оценены швейцарские Ulysse Nardin с корпусом стального цвета, синей основой циферблата и ремешком из кожи синего цвета.





Цена швейцарских Audemars Piguet с корпусом и браслетом стального цвета Royal Oak начинается от 247 612,37 рубля.





Швейцарские часы марки Zenith стального цвета с кожаным ремешком темно-коричневого цвета, прошитым белыми нитками, со стальной застежкой, оценены в 105 789,88 рубля.







Последний лот — итальянские часы Luminor Panerai в корпусе стального цвета с кожаным ремешком светло-коричневого цвета — стоит 96 379,58 рубля.







Швейцарские наручные часы марки Ulysse Nardin, которые выставили на аукцион





Швейцарские наручные часы марки Zenith





Итальянские часы Luminor Panerai





Швейцарские часы марки Audemars Piguet





Конкретные модели часов в документах не указаны. Например, на сайте компании Ulysse Nardin стоимость часов начинается от 400 тысяч рублей.





В документах, приложенных к лотам, сообщается, что часы обращены в доход государства на основании решения Заельцовского районного суда от 15 марта 2017 года.





В этом решении отмечается, что часы были изъяты в доме бывшего заместителя руководителя управления Росрезерва по Сибирскому федеральному округу Илгиза Гарифуллина.





Торги пройдут 7 марта.





В конце января Заельцовский районный суд Новосибирска признал Гарифуллина виновным во взяточничестве — его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 100 миллионов рублей.