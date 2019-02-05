Плов уплыл: модная закусочная на Ленина внезапно закрылась, не проработав и полугода

Заведение ещё вчера работало в обычном режиме, а сегодня на нём появилась вывеска «Продам кафе»





Заведение сети «Слово плову» на улице Ленина в центре Новосибирска прекратило работу. С дверей кафе в гостинице «Центральная» уже исчезла вывеска.







Закусочная «Слово плову» открылась 10 августа прошлого года и должно было стать первой точкой нового сетевого проекта группы компаний «Конквест». Заведение работало в формате самообслуживания и предлагало блюда среднеазиатской кухни (лагман, плов, манты и т. д.). В отличие от большинства точек с таким меню «Слово плову» была оформлена в современном стиле, а персонал был одет в яркую униформу и носил бейсболки. Осенью заработала ещё одна точка сети — в ТРЦ «Аура».







Тем не менее, несмотря на непривычное сочетание среднеазиатской кухни и европейского дизайна, ещё в конце прошлого года руководитель «Конквеста» Олег Ионко признавался НГС, что владельцы решили закрыть точку на Ленина, чтобы запустить на этом месте заведение нового формата — тоже фастфуд.







Сегодня, 5 февраля, на дверях и витрине появилось объявление «Продам кафе». Олег Ионко подтвердил, что «Конквест» планирует уже весной открыть на этом месте новое заведение.





«Объявление о продаже повесили на тот случай, если кто-то даст за это место действительно хорошие деньги», — уточнил ресторатор.





Это первое заметное закрытие заведения с начала года. Столь короткий срок работы заведения (закусочная проработала меньше 6 месяцев. — Прим. ред.), впрочем, для Новосибирска не редкость. В прошлом году несколько заведений были закрыты еще быстрее.