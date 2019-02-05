Сначала на стенах, потом в банке: автор гипсовых надписей «Любовь» выпустил фруктовое пиво

Выпуск напитка приурочили к 14 февраля

В новосибирских барах пиво появится уже к выходным — 9, 10 февраля
В новосибирских барах пиво появится уже к выходным — 9, 10 февраля


Новосибирская пивоварня «Йохохо» и бар The Rooks объединились с дизайнером Андреем Уханёвым и сварили пиво под названием «Любовь». Уханёв известен как автор проекта «Хулиганы любви» и гипсовыми буквами со словом «любовь», расклеенными по городу. Выпуск напитка они приурочили к 14 февраля.


Такие буквы наклеены на разных домах Новосибирска . На фото — окрестности остановочной платформы «Центр»
Такие буквы наклеены на разных домах Новосибирска . На фото — окрестности остановочной платформы «Центр»


«Хотелось сделать пиво с неформальным символом Новосибирска, поскольку проект с граффити уже был, то вспомнил о гипсовых буквах "Любовь", которые дизайнер Андрей Уханёв расклеил по всему городу. Проект Андрея распространился по всему миру: и в США есть эти буквы, и в Китае. Сейчас он живёт в Москве, идея сварить пиво ему понравилось. Андрей придумал и нарисовал четыре варианта этикеток», — рассказал корреспонденту НГС соучредитель бара The Rooks Игорь Каменев.


Дизайнер Андрей Уханёв придумал четыре варианта этикетки
Дизайнер Андрей Уханёв придумал четыре варианта этикетки


Директор пивоварни «Йохохо» Андрей Федосенко пояснил, что поскольку пиво по графику сварили в феврале, то решили приурочить его ко Дню всех влюблённых 14 февраля. Игорь Каменев добавил, что сюда же создатели этого напитка вкладывают любовь к своему делу — дизайну, ремесленному пивоварению и барам.


«Cорт похож на наше пыльное пиво, только более насыщенный. Это тоже современный IPA, который отличается мощным хмелевым вкусом и ароматом — в сторону тропических фруктов, но с небольшой горечью. Очень питкое», — описал Федосенко.


Андрей Федосенко разливает напиток в банки 
Андрей Федосенко разливает напиток в банки 


Выпустили это крафтовое пиво в банке — по словам его создателей, сейчас это тренд, распространённый по всему миру. «Йохохо» сделали это одни из первых в Сибири.


«Любовь» будет продаваться в ведущих барах Сибири, в частности в Новосибирске, Кемерове, Шерегеше и Омске, а также в Москве и Санкт-Петербурге. 


У пива фруктовый аромат 
У пива фруктовый аромат 


Цена будет около 250 рублей
Цена будет около 250 рублей


Этикетку заказали в Липец к е, банки — в Московской области
Этикетку заказали в Липецке, банки — в Московской области


В декабре 2018 года в Новосибирск привезли пиво, сваренное из ёлки.

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