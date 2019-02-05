Сначала на стенах, потом в банке: автор гипсовых надписей «Любовь» выпустил фруктовое пиво

В новосибирских барах пиво появится уже к выходным — 9, 10 февраля





Новосибирская пивоварня «Йохохо» и бар The Rooks объединились с дизайнером Андреем Уханёвым и сварили пиво под названием «Любовь». Уханёв известен как автор проекта «Хулиганы любви» и гипсовыми буквами со словом «любовь», расклеенными по городу. Выпуск напитка они приурочили к 14 февраля.





Такие буквы наклеены на разных домах Новосибирска . На фото — окрестности остановочной платформы «Центр»





«Хотелось сделать пиво с неформальным символом Новосибирска, поскольку проект с граффити уже был, то вспомнил о гипсовых буквах "Любовь", которые дизайнер Андрей Уханёв расклеил по всему городу. Проект Андрея распространился по всему миру: и в США есть эти буквы, и в Китае. Сейчас он живёт в Москве, идея сварить пиво ему понравилось. Андрей придумал и нарисовал четыре варианта этикеток», — рассказал корреспонденту НГС соучредитель бара The Rooks Игорь Каменев.





Дизайнер Андрей Уханёв придумал четыре варианта этикетки





Директор пивоварни «Йохохо» Андрей Федосенко пояснил, что поскольку пиво по графику сварили в феврале, то решили приурочить его ко Дню всех влюблённых 14 февраля. Игорь Каменев добавил, что сюда же создатели этого напитка вкладывают любовь к своему делу — дизайну, ремесленному пивоварению и барам.





«Cорт похож на наше пыльное пиво, только более насыщенный. Это тоже современный IPA, который отличается мощным хмелевым вкусом и ароматом — в сторону тропических фруктов, но с небольшой горечью. Очень питкое», — описал Федосенко.





Андрей Федосенко разливает напиток в банки





Выпустили это крафтовое пиво в банке — по словам его создателей, сейчас это тренд, распространённый по всему миру. «Йохохо» сделали это одни из первых в Сибири.





«Любовь» будет продаваться в ведущих барах Сибири, в частности в Новосибирске, Кемерове, Шерегеше и Омске, а также в Москве и Санкт-Петербурге.





У пива фруктовый аромат





Цена будет около 250 рублей





Этикетку заказали в Липец к е, банки — в Московской области





В декабре 2018 года в Новосибирск привезли пиво, сваренное из ёлки.