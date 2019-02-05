«Мёрзнем до сих пор»: энергоблок ТЭЦ-5 запустили, но горожане все равно замерзают в квартирах

Горожане пережили морозную ночь в домах

Энергоблок на ТЭЦ-5 починили и запустили ещё ночью, но горожане продолжают жаловаться на остывшие батареи
Энергоблок на ТЭЦ-5 починили и запустили ещё ночью, но горожане продолжают жаловаться на остывшие батареи


В «Сибирской генерирующей компании» сообщили, что энергоблок на ТЭЦ-5 в Новосибирске отремонтирован и уже запущен в работу.


«Работы на энергоблоке на ТЭЦ-5 завершили. К утру его запустили в работу. В связи с проведением работ произошло понижение параметров сетевой воды на несколько градусов. Ряд потребителей, особенно находящихся на так называемых "хвостах", тем не менее могли ощутить некоторое снижение температуры в квартирах. Это связано прежде всего с тем, что на полное восстановление параметров требуется время», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.


В энергокомпании добавили, что по всем обращениям потребителей, которые к ним поступили, специалисты разбираются в индивидуальном порядке.


Тем временем в редакцию НГС поступают сообщения от читателей, в которых горожане жалуются на похолодание внутри квартир. Мы составили онлайн-карту с адресами домов, где уже заметили снижение температуры в батареях.


Онлайн-карта понижения температуры в домах новосибирцев


Ранее стало известно, что на ТЭЦ-5 в Новосибирске перестал работать один энергоблок. Позднее в СГК сообщили, что ситуация штатная и отключение одного из энергоблоков не повлияет на отопление в домах новосибирцев

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